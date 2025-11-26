إصابة نيمار تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إصابة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيل.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"إصابة نيمار في غضروف الركبة تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيلي".



أكد تقرير صحفي، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس مرشح للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، في إن نيمار يرغب في العودة إلى أوروبا بنهاية العام الجاري، حيث تراقبه العديد من الدوريات عن كثب.