هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

قدم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا شاملًا ردًّا على سؤال ورد من إحدى السائلات من محافظة المنيا حول جواز تأخير صلاة العشاء إلى اللحظات السابقة لأذان الفجر، مؤكدًا أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي فيه، وأن صلاة العشاء يمتد وقتها الشرعي من غروب الشفق الأحمر وحتى حلول أذان الفجر الصادق، ما يجعل أداءها جائزًا في أي لحظة ضمن هذا الإطار.

وبيّن الدكتور شلبي أن الصلوات الخمس تُعرف في الفقه بأنها من “الواجب الموسع”، أي أن وقتها الشرعي يتسع لأداء الفريضة في بدايته أو وسطه أو آخره، بخلاف العبادات التي ترتبط بوقت ضيق لا يسمح بمرونة مماثلة، كالامتناع عن الطعام والشراب في الصيام.

وأضاف أن المكلَّف يستطيع أن يصلي العشاء عقب دخول الوقت مباشرة، أو بعد مدة، أو في منتصف الليل، أو قبيل الفجر بدقائق، ما دام يُؤدّي الصلاة داخل وقتها الشرعي قبل حلول وقت الصلاة التالية، محذرًا من خطورة تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن ذلك يدخل تحت وصف التفريط.

وأكد أمين الفتوى أن أداء صلاة العشاء قبل أذان الفجر مباشرة يُعد أداءً لا قضاء، وهو صحيح شرعًا، إلا أن المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت تظل الأفضل والأكمل؛ صونًا للذمة من التقصير، وتجنبًا للانشغال أو النسيان الذي قد يؤدي إلى خروج الوقت دون أداء الفريضة.

الفرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب

أوضحت دار الإفتاء أن هناك فرقًا بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب، حيث ابتلاء الرضا هو الذي يُقابَل من العبد بالصبر على البلاء ليحصُل على رضا الله ورحمته، وهو علامة لحب الله تعالى للعبد، وليس دليلًا على غضب الله سبحانه وتعالى عليه، أما ابتلاء الغضب فهو الجزع وعدم الرضا بحكم الله تعالى.

وأشارت إلى أن رضا الله وسخطه يتعلقان بالقلب لا باللسان، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض مع أن في قلبه الرضا والتسليم بأمر الله تعالى.

وقال الإمام ابن الملك في شرح المصابيح: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي بالبلاء وصبر عليه فله رضا الله ورحمته، ومن سخط وكره البلاء وجزع عليه فعليه السخط من الله».

وأضافت دار الإفتاء أن ابتلاء الرضا يظهر بالصبر الجميل من غير شكوى أو جزع، وارتفاع الدرجات، وطمأنينة النفس، والسكون لأمر الله، بينما ابتلاء الغضب يكون علامة على العقوبة والمقابلة، وعلامته الجزع والشكوى إلى الخلق وعدم الصبر، وهو تكفير للخطيئات وتمحيص للعبد حسب صبره ورضاه.