قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ خطة رقابية واسعة على حسابات جنوده في منصات التواصل الاجتماعي، مستخدما نظاما تكنولوجيًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تتبع ما ينشره الجنود من نصوص وصور ومقاطع فيديو.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، الأربعاء، إن القرار جاء عقب الكشف عن نجاح حركة حماس في بناء شبكة استخبارية واسعة قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، تمكنت خلالها من جمع معلومات حساسة عن الجيش وتحركاته من خلال متابعة حسابات الجنود لسنوات.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد، الذي يحمل اسم "مورفيوس"، يعمل على تحليل المنشورات تلقائيًا وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات عسكرية حساسة، مثل مواقع قواعد أو أسلحة أو تفاصيل عملياتية، على أن تُرفع الحالات الخطرة لمسؤولي أمن المعلومات للتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل النظام رسميًا في أوائل ديسمبر المقبل بعد استكمال الموافقات القانونية، ليشمل 170 ألف جندي يمتلكون حسابات عامة، بينما لن يشمل أصحاب الحسابات الخاصة أو جنود الاحتياط لأسباب قانونية.

وكشفت الإذاعة عن تنفيذ مرحلة تجريبية للنظام استمرت أربعة أشهر، تمت خلالها مراقبة حسابات 45 ألف جندي، وأسفرت عن آلاف الحالات التي تطلبت تدخل قسم أمن المعلومات لحذف منشورات اعتُبرت حساسة.

واعترف جيش الاحتلال بأن الخطوة الجديدة تمثل انتهاكًا لخصوصية جنوده وتجاوزًا لضوابط القوة، لكنه يرى أنها ضرورية لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، حين نفذت حركة حماس هجومًا واسعًا على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، في عملية وصفتها الحركة بأنها رد على "جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ذلك الهجوم كشف عن فشل استخباري وأمني وعسكري غير مسبوق.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي الجيش الإسرائيلي يراقب جنوده هجوم 7 أكتوبر 2023 حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

نيمار

إصابة نيمار تنهي موسمه مع فريقه سانتوس البرازيلي.. تفاصيل

بيلينجهام

إصابة بيلينجهام تهدد مشاركة ريال مدريد أمام أولمبياكوس

الغندور

بعد ايقاف رمضان صبحي 4 سنوات..الغندور يعلق: المصائب لا تأتي فرادى

بالصور

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد