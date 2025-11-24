رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يعترف بمسئوليته عن فشل القوات أمام هجمات حماس في 7 أكتوبر

أظهر مقطع فيديو بثته قناة 12 الإسرائيلية، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، وهو يشرح لعائلات الضحايا كيف استطاعت حماس خداع إسرائيل، وعدم الانتباه للتحذيرات السابقة للهجوم، وكيف أن الاستخبارات والقوات الدفاعية الإسرائيلية أساءت تفسير مؤشرات الخطر، مع شعوره بالمسؤولية الشخصية عن هذه الإخفاقات.

أول اعتراف من رئيس الأركان

ويشكل التسجيل أول اعتراف من نوعه من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بمسؤولياته الشخصية عن فشل الجيش، في توقع الهجوم وتداعياته.

وأشار هاليفي إلى أن حماس أنشأت آلية معقدة للخداع، تضمنت التظاهر بالتركيز على شؤون المدنيين ومشاريع البنية التحتية، لإيهام إسرائيل والمجتمع الدولي بأنها غير مهتمة بالقتال ضد إسرائيل.

وأوضح هاليفي أن سياسة السماح لحماس بإدارة شؤون المدنيين في غزة، والحصول على تمويل خارجي كانت خطأً استراتيجيًا، حيث إن الأموال الموجهة لمساعدة السكان غالبًا ما تم تحويلها من قبل حماس لبناء قدراتها العسكرية.

خداع حماس لإسرائيل



وأضاف هاليفي أن حماس منعت عمدًا جماعة الجهاد الفلسطينية من القيام بأي هجمات، ما عزز الاعتقاد لدى إسرائيل بأن الحركة لا ترغب في نزاع واسع، وأن هذا الخداع أسهم في استهانة الجيش الإسرائيلي بقدرات حماس.

وأشار هاليفي إلى أن تحذيرات استخباراتية محدودة وصلت قبل أيام من الهجوم، لكنها لم تؤخذ على محمل الجد، مضيفًا أنه تلقى بلاغًا عن علامات مريبة في غزة قبل ساعات من الهجوم، لكن التقييم الأولي أظهر أن الأمور طبيعية.

وبعد ساعتين من هذه البلاغات، شنت حماس هجومها، أطلقت خلاله آلاف الصواريخ، واقتحم نحو 5000 مسلح من عناصر المقاومة الحدود الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأخذ 251 رهينة إلى غزة.

وأكد هاليفي في التسجيل أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إخفاقات الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، وأنه سيظل يحمل هذا العبء حتى نهاية حياته، نافيًا أي نظرية مؤامرة تقول إن بعض المسؤولين العسكريين كانوا على علم بخطط حماس وسمحوا بحدوث الهجوم.

كما لفت إلى أن هناك أخطاء كبيرة وقعت، لكنها لم تكن متعمدة، وأنه لا يسعى للتنافس على من يتحمل المسؤولية أكثر، مؤكدًا أن دوره كقائد للجيش في ذلك اليوم يلزم تحمله للمسؤولية كاملة.