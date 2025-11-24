قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تتضمن 12 قطاعا.. مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الثنائي

خلال التوقيع
خلال التوقيع

اختُتمت أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، كما انعقد في إطار اللجنة منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين من مصر وأذربيجان.

وخلال اللجنة عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، تم خلالها مناقشة كافة مجالات التعاون المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية، وبحث الجهود المستقبلية لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك التي تنعكس على توطيد التعاون بين البلدين، وتلبي تطلعاتهما وتستغل الإمكانيات الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاستثماري من خلال تفعيل خطة العمل المشتركة الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (جافي) ووكالة ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان للفترة 2026-2027، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخريطة الاستثمار، وأنشطة الترويج للاستثمار واستراتيجياته وتحسين بيئة الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وريادة الأعمال.

كما تضمن بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، الاتفاق على تفعيل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2024، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ونظم تخزين البطاريات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات النفط والغاز والبحث والاستخراجات وتكرير البتروكيماويات.

في سياق متصل تضمن بروتوكول اللجنة المشتركة تعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتبادل المعلومات حول أبرز الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، والأبحاث الزراعية، فضلًا عن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال نقل البضائع من مصر إلى آسيا الوسطى والصين، من خلال التعاون بين مينائي باكو والإسكندرية.

ونص بروتوكول التعاون على المشاركة المتبادلة في المعارض السياحية، وتعزيز العلاقات المشتركة لزيادة الوفود السياحية الأذرية إلى مصر خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال معارض الآثار، وتدريب العاملين في المتاحف.

كما يشمل التعاون في مجالات الثقافة ومراكز الصناعات الإبداعية، وكذلك التعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والتأمين الصحي الشامل.

كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لدعم المبادرات المناخية والعمل المشترك لدعم أجندة العمل المناخي ومخرجات مؤتمري المناخ COP27 في شرم الشيخ، وCOP29 في مدينة باكو، كما نص بروتوكول اللجنة المشتركة على تعزيز الشراكة في مجال الشئون القنصلية.

وشارك في أعمال اللجنة ممثلو وزارات وهيئات مصرية عدة، منها وزارات: التجارة والاستثمار، الصحة، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك العديد من ممثلي الجهات الأذرية.

وخلال أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الروابط السياسية المتنامية بين البلدين تمثل قوة دافعة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى ضرورة استغلال هذا الزخم المستمر في العلاقات من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وأشارت إلى أننا سنعمل من خلال اللجنة المشتركة على تصميم أطر واضحة للتعاون المشترك تلبي أولويات البلدين، وتنعكس على دفع جهود التنمية، كما سيتم العمل مع وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذرية على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة من أجل تفعيلها بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتنمية مختلف مجالات التعاون.

 وشهدت فعاليات اللجنة مناقشات مستفيضة من ممثلي الجهات الوطنية ونظرائهم من دولة أذربيجان لمناقشة فرص التعاون المشترك، والمجالات الواعدة لزيادة الاستثمارات.

اللجنة المشتركة المصرية الأذرية وزير التنمية الرقمية مصر وأذربيجان مباحثات موسعة التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

الانتخابات

أحمد الشحات: مصر تتحرك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري رغم التحديات الإقليمية

ترامب

آصف ملحم: خطة ترامب لأوكرانيا تطرح مشكلات أكثر مما تقدم حلولا وستخضع لمباحثات طويلة

انتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال لافت بالدقهلية في اليوم الأول للتصويت

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد