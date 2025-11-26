قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة.. تفاصيل

محمود محسن

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إنّ الخروقات والقصف الإسرائيلي ما زالا مستمرين في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة.

وأضاف جبر في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدفعية الإسرائيلية تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي نحو المناطق الشرقية من القطاع، وهي المناطق المصنفة باللون الأصفر حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا القصف المتواصل يتسبب بانفجارات متتابعة، تزامنًا مع الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وتابع، أنّ إحدى هذه الغارات استهدفت بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وفي المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، أشار إلى أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية قصفت صباح اليوم المواطنين على مرتين متتاليتين، الأمر الذي أدى أيضًا إلى استشهاد اثنين من الفلسطينيين.

وأوضح جبر أن الآليات العسكرية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مخيم البريج في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد أو إصابة فلسطيني بجراح متفاوتة الخطورة.

ولفت إلى أن مشاهد مشابهة تكررت في شرق مخيم المغازي، حيث استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، متابعا، أن المناطق الغربية المطلة على ساحل البحر تشهد أيضًا قصفًا متواصلًا من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تستهدف الشواطئ الغربية لمدينة خان يونس بشكل مباشر.

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

