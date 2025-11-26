قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
محافظ قنا يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ حادث انهيار منزل بقرية الصياد
بعد وقوع بعض الجرائم.. الرئيس السيسي: يجب تطبيق قوانين الطفل بشكل صارم بلا استثناء
بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
رنا عصمت

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بنزلات البرد بسبب انتشار الفيروسات في الأماكن المغلقة والمدارس و الحضانات .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد وفقا لموقع هيلثي لاين.

 

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال:

1- تعزيز مناعة الطفل بالتغذية الصحية.

2- أهمية غسل اليدين والوقاية من الفيروسات.

3- اختيار الملابس المناسبة للحفاظ على الدفء.

- تعزيز مناعة الطفل بالتغذية الصحية تشمل:-

المناعة القوية هي خط الدفاع الأول ضد نزلات البرد. يمكن تعزيزها من خلال:

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن:

فيتامين C: يوجد في البرتقال، الليمون، الفراولة، الجوافة، والفلفل الأحمر. يساعد في تقوية جهاز المناعة.

فيتامين D: مهم جدًا لصحة المناعة ويوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.

الزنك: يوجد في اللحوم الحمراء، الدجاج، المكسرات، والبقوليات، وهو ضروري لمكافحة العدوى.

البروتينات والمغذيات الأساسية:

تناول البيض، الحليب، اللبن الزبادي، واللحوم يساعد في بناء الجسم وتقوية المناعة.

العسل الطبيعي (للأطفال فوق سن السنة) مفيد في تهدئة الحلق وتعزيز المناعة.

السوائل والماء:

يساعد شرب كمية كافية من الماء على طرد السموم والحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية، مما يقلل من خطر الإصابة بالفيروسات.

المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل أو البابونج تساعد في تهدئة الحلق وتعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد الوقاية من نزلات البرد نصائح طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد

