مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ترتفع معدلات الإصابة بنزلات البرد بسبب انتشار الفيروسات في الأماكن المغلقة والمدارس و الحضانات .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد وفقا لموقع هيلثي لاين.

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال:

1- تعزيز مناعة الطفل بالتغذية الصحية.

2- أهمية غسل اليدين والوقاية من الفيروسات.

3- اختيار الملابس المناسبة للحفاظ على الدفء.

- تعزيز مناعة الطفل بالتغذية الصحية تشمل:-

المناعة القوية هي خط الدفاع الأول ضد نزلات البرد. يمكن تعزيزها من خلال:

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن:

فيتامين C: يوجد في البرتقال، الليمون، الفراولة، الجوافة، والفلفل الأحمر. يساعد في تقوية جهاز المناعة.

فيتامين D: مهم جدًا لصحة المناعة ويوجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.

الزنك: يوجد في اللحوم الحمراء، الدجاج، المكسرات، والبقوليات، وهو ضروري لمكافحة العدوى.

البروتينات والمغذيات الأساسية:

تناول البيض، الحليب، اللبن الزبادي، واللحوم يساعد في بناء الجسم وتقوية المناعة.

العسل الطبيعي (للأطفال فوق سن السنة) مفيد في تهدئة الحلق وتعزيز المناعة.

السوائل والماء:

يساعد شرب كمية كافية من الماء على طرد السموم والحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية، مما يقلل من خطر الإصابة بالفيروسات.

المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل أو البابونج تساعد في تهدئة الحلق وتعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.