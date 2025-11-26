قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة العمل

عقدت  لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اجتماعا اليوم لمناقشه جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وكشف النائب محمد حلاوة، أن خطة العمل تضمنت كيفية دعم الصناعة المصرية وكيفية العمل مع الحكومة لوضع  اطروحات وحلول لدعم الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف حلاوة، أن الخطة تتضمن كيفية دعم التصدير وزيادته وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الثقافة الصناعية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة، أنه تم بحث كيفية تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، وزيادة صادرات الصناعات التي لها مكون محلي، بالإضافة إلى كيفية محاربة التضخم وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، وزيادة معارض السلع الاستهلاكية التنافسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أنه تم بحث كيفية تطوير كافة الصناعة سواء كانت في القطاع الخاص او الحكومي وذلك بهدف حدوث تكامل لضبط الأسعار.

من جانبه، أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح غنيم أن تشغيل هذه المصانع يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، والحدّ من الاعتماد على الاستيراد، مشدداً على ضرورة تقديم حلول عملية وسريعة للمعوقات التمويلية والإدارية التي تواجه هذه المنشآت.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة الوطنية، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، بما يضمن عودة المصانع المتوقفة للإنتاج ودفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام.

