رئيس صناعة الشيوخ يكشف خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة اجتمعت اليوم، الخميس، بكامل تشكيلها لبحث خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

وأوضح حلاوة أن خطة العمل تضمنت كيفية دعم الصناعة المصرية وكيفية العمل مع الحكومة لوضع أطروحات وحلول لدعم الصناعة المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الخطة تتضمن كيفية دعم التصدير وزيادته وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توطين الصناعة وتقليل الفجوة الدولارية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الثقافة الصناعية.

وذكر أنه تم بحث كيفية تنمية الصادرات المصرية غير البترولية، وزيادة صادرات الصناعات التي لها مكون محلي، بالإضافة إلى كيفية محاربة التضخم وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، وزيادة معارض السلع الاستهلاكية التنافسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم بحث كيفية تطوير جميع الصناعة سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك بهدف حدوث تكامل لضبط الأسعار.