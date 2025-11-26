مجلس أمناء جامعة الأقصر الأهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس أمناء جامعة الأقصر الأهلية، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة؛ اجتماعه الدوري رقم 6؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

اعتمد المجلس جداول الإمتحانات لمرحلة البكالوريوس "النظرية - الشفوية - التطبيقية - العملية" للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2025/2026.

كما اعتمد مجلس الجامعة تشكيل لجنة مختصة؛ لتولى مهمة إدخال اللوائح الدراسية على نظام بن الهيثم لإدارة شئون الطلاب.

وناقش المجلس توزيع درجات الأسئلة المقالية والإختيارية فى الإمتحانات التحريرية بكليات الجامعة، وتعميم نماذج مفاتيح الإجابة على كليات الجامعة ،وكذلك إعتماد آلية تقيم أعمال السنة وذلك لكليات الجامعة، وإعتماد ضوابط الإمتحانات لمرحلة البكالوريوس ( النظرية - الشفوية - التطبيقية - العملية للعام الجامعى 2025/ 2026