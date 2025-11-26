قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 400 زجاجة عصير مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالأقصر

ضبط 400 زجاجة عصير مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالأقصر وحملات مكثفة على المخابز البلدية
ضبط 400 زجاجة عصير مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالأقصر وحملات مكثفة على المخابز البلدية
شمس يونس


واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر تنفيذ حملات رقابية موسعة تستهدف مواجهة السلع المجهولة وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وبتكليفات مباشرة من المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية وتحت اشراف المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية

وانطلقت حملة تموينية موسعة داخل نطاق بندر الأقصر برئاسة أحمد ربيع رئيس الرقابة التموينية بالمديرية وبمشاركة المهندس محمد عثمان كبير مفتشي المديرية ومحمد صلاح ممثل جهاز حماية المستهلك حيث استهدفت الحملة المرور على المخازن غير المرخصة لضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من سلامة المعروض.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 400 زجاجة عصير من انتاج مصانع بير السلم داخل مخزن غير مرخص بمنطقة حى الفيروز دون وجود اية فواتير او مستندات تثبت مصدرها وتم التحفظ على المضبوطات كاملة لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني

كما شملت الحملة المرور على عدد من المخابز البلدية للوقوف على مدى التزامها بالمواصفات القياسية وجودة الخبز وتبين ضبط عدد 2 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 1 خبز ناقص الوزن اضافة الى ضبط عدد 2 مخبز بدون سجل زيارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان جودة السلع المتداولة وحماية المستهلك ومنع أي محاولات لبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر

الاقصر محافظ الاقصر تموين الاقصر اخبار الاقصر

