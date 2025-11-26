قيادي بـ مستقبل وطن: المؤشرات الأولية للانتخابات تؤكد الشفافية واستجابة مؤسسات الدولة للملاحظات

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب ”مستقبل وطن“ بمحافظة البحر الأحمر، أن المؤشرات الأولية للعملية الانتخابية تعكس «تجربة ناضجة» تقترب بالدولة المصرية من نموذج انتخابي أكثر استقرارًا وانضباطًا، مشيدًا بأداء مؤسسات الدولة التي ساهمت في خروج المشهد بصورة مشرفة أمام الداخل والخارج.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية قدمت أداءً احترافيًا في ضمان انسيابية العملية الانتخابية، سواء على مستوى تأمين اللجان أو سرعة التعامل مع أي مخالفة أو محاولة لإرباك المشهد، مضيفًا أن الوزارة تعاملت بقدر كبير من الانضباط والحياد، قائلاً إن ما تم رصده خلال الأيام الماضية «يؤكد أننا أمام مؤسسة واعية بطبيعة اللحظة، وقادرة على حماية إرادة الناخبين دون تدخل أو تأثير».

وأشار أمين مساعد حزب ”مستقبل وطن“ بمحافظة البحر الأحمر إلى أن محاولات جماعة الإخوان المتكررة لتشويه أي استحقاق انتخابي لم تعد تلقى صدى لدى المواطنين، الذين باتوا أكثر وعيًا بطرق التضليل التي تستخدمها الجماعة عبر المنصات الخارجية، موضحًا أن محاولات إثارة البلبلة لا تغير من حقيقة أن العملية الانتخابية تمت وفق ضوابط واضحة، وبمشاركة واسعة تعكس اهتمام المواطنين بالتعبير عن رأيهم.

متابعة الشكاوى

وشدد القيادي بحزب «مستقبل وطن» على أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حاضرة بقوة في متابعة الشكاوى الواردة إليها من مختلف المحافظات، موضحًا أنها تعاملت مع كل الملاحظات والبلاغات باحترافية وشفافية، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة العامة في مسار العملية الانتخابية، مضيفًا أن سرعة الاستجابة، ووضوح الإجراءات، والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية، كلها عوامل أساسية ساهمت في تهدئة أي توتر وضمان سير العملية حتى نهايتها.

وأكد ”عبد السميع“ أن فوز عدد من مرشحي المعارضة والمستقلين يحمل دلالة قوية على تعددية المشهد وصحة المناخ الانتخابي، مشيرًا إلى نجاح أسماء بارزة مثل ضياء داوود، أحمد فرغلي، عبد المنعم إمام، وإسلام قرطام، إضافة إلى المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة مثل محمد عبد العليم، أحمد الشرقاوي، وأحمد بلال.

وقال إن هذه النتائج «تعكس أن الناخب المصري أصبح أكثر قدرة على تقييم البرامج والوجوه السياسية بعيدًا عن الانتماء الحزبي وحده»، مؤكدًا أن صعود مختلف التيارات داخل البرلمان «يعزز الرقابة، ويثري النقاش العام، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشريعي».

ونفى هاني عبد السميع وجود أي مشكلات جوهرية خلال عمليات الفرز، مؤكدًا أن المشهد اتسم بالوضوح والدقة في معظم اللجان، وأن النتائج تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين دون أي تدخل أو تأثير.