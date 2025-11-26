مجلس وزراء الإعلام العرب يمنح «الإيسيسكو» والأكاديمية العربية عضوية «مراقب»

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب، خلال دورته الخامسة والخمسين التي عُقدت يوم 26 نوفمبر 2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على منح صفة مراقب لكل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه المجلس نحو توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية والإسلامية، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج والمبادرات المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال.

وأكد المجلس، أن هذا الانفتاح يسهم في دعم العمل الإعلامي المشترك، ويمكّن من الاستفادة من التجارب الرائدة التي تقدمها هذه المؤسسات في ميادين الإنتاج الإعلامي والبرامجي والسمعي البصري، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر الإعلامية في المنطقة.

وبانضمام المنظمتين الجديدتين، يرتفع عدد الجهات الحاصلة على صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب إلى 20 منظمة واتحادًا يعملون في مختلف مجالات العمل الإخباري والإنتاجي والتدريبي.