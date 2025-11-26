قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

رنا عصمت

يصاب العديد من الاشخاص بنزلات البرد الشديدة و التهاب اللوزتين و احتقان الحلق لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين.

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

1- الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من أفضل الأعشاب، التي تساعد على التخلص من التهاب اللوزتين فقط، بأخذ الكمية التي تحتاجها منه وعصرها في الخلاط وشربها، أو بغلي كمية من الماء وغليها على النار وإضافته إلى الماء، مع ملعقة كبيرة من العسل ليعطي نتيجة أفضل ، يفضل شرب الزنجبيل صباحا على الريق ومساء قبل النوم.

تنبيه: لا يصلح للأطفال أقل من خمس سنوات.

2- العلاج بالبصل (للكبار) :

يحتوي البصل في مكوناته على العديد من العناصر والمكونات الغذائية، التي تعمل على التخلص من أعراض الإلتهاب فقط بإحضار، بصلة متوسطة وتقطيعها حلقات وعصرها ،وإضافة بعض الماء إلى العصير والغرغرة بها .

3- العلاج بالبابونج :

يساعد البابونج على التهدئة من أعراض التهاب اللوزتين، فقط بغليه مع الماء وشربه ساخنا، كما يمكن إضافة بعض النعناع والزنجبيل لزيادة فاعليته العلاجية.

4- العلاج بالريحان والحليب :

يمكن خلط القليل من أوراق الريحان إلى كوب من الحليب الدافئ، مع ملعقة من عسل النحل .

يتناول هذا المشروب مرة واحدة يوميا، للتهدئة من الأعراض أو التخلص منها.

5- العلاج ببذور الحلبة :

تساعد الحلبة أيضا في علاج تضخم اللوزتين أو التهاب هما، لأنها تساعد على الشعور بالراحة من الألم عن طريق، غلي الحلبة مع الماء وشربها أو الغرغرة بها.

6- العلاج بالكركم والحليب :

يستخدم الكركم لعلاج العديد من الأمراض ومنها إلتهاب اللوزتين، لاسيما عند إضافة القليل منه إلى كوب من الحليب الدافئ.

7- العلاج بالخردل :

تناول كوب من مسحوق الخردل المغلي مع الماء مرتين يوميا، يساعد بشكل كبير في التخلص من ألام تضخم اللوزتين.

8- العلاج بالسوائل الدافئة للأطفال والكبار :

يوجد العديد من الأعشاب والسوائل التي تساهم بشكل كبير في علاج أعراض، وآلام تضخم اللوزتين ومنها: الكراوية الدافئة واليانسون للأطفال الرضع والتي توفر شعور مؤقت بالراحة ، حساء الدجاج الدافئ أيضا أثبتت فاعليته في التقليل من الأعراض.

9- العلاج بالتين :

غلي القليل من التين مع الماء إلى أن يتم الحصول، على عجينة من هذا الخليط ، توضع العجينة على الحلق من الخارج ،حيث تساعد على شد الألم الناتج عن إلتهاب اللوزتين.

10- العلاج بالميرمية :

تعد الميرامية من أكثر الأعشاب فاعلية، في التخلص من أعراض تضخم اللوزتين فقط، بغلي بضع أوراق من الميرامية مع كوب من الماء، وتغطيتها لدقائق وشربها دافئة أو الغرغرة.

11- العلاج بالفلفل والملح و الليمون (للكبار) :

تناول خليط من الملح والفلفل والليمون، مع إضافة الماء المغلي إليهم وتغطيتهم لدقائق قليلة، الاحتفاظ بالزيوت الطيارة يساعد بشكل كبير على مقاومة المرض، حيث يعتبر هذا المشروب من أكثر العلاجات المنزلية فاعلية.

12- العلاج بعصير الخضار :

الجزر مع الخيار و البنجر تحتوي هذه الخضروات الثلاث على قيمة غذائية عالية، والتي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لبنائه، وتحميه من الأمراض وضمن هذه الفائدة، أنها تقلل وتقاوم أعراض تضخم اللوزتين فقط بخلطهم في الخلاط ويشرب مرتين يوميا.

13- العلاج بالماء والملح :

إضافة ملعقة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، وتقليبها جيدا إلى أن تذوب والغرغرة بها يساعد في تهدئة الألم ، يجب أيضا الإقلاع عن العادات السيئة، وأهمها التدخين لأنه يزيد من تهيج الأعراض ويلحق ضررا كبيرا باللوزتين والرئتين .

المصدر بولد سكاى

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين الاعشاب الطبيعية لعلاج التهاب الحلق نزلات البرد

