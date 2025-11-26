الشباب والرياضة تنفي استقالة مجلس إدارة الزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أو أي من أعضاء المجلس لاستقالتهم خلال الساعات الماضية.

وأوضح الشاذلي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء - أن الوزارة لم تتلقَ أي خطابات أو طلبات رسمية تشير إلى وجود نية للاستقالة، معتبرًا أن ما نُشر عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى كونه شائعات تستهدف إثارة الجدل داخل الوسط الرياضي.

وشدد المتحدث الرسمي على أن مجلس إدارة الزمالك يواصل عمله بشكل طبيعي وفق الصلاحيات الممنوحة له، وأن الوزارة تتابع عن قرب كل ما يتعلق بمختلف الهيئات الرياضية لضمان الاستقرار الإداري والفني.

وأشار الشاذلي إلى أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار تمس المؤسسات الرياضية الكبرى، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة الدائم على التعامل بشفافية مع الجماهير ووسائل الإعلام، وبيان الحقائق أولًا بأول منعًا لحدوث أي لبس أو بلبلة.

واختتم مؤكداً أن الوزارة ستصدر أي بيانات رسمية حال وجود مستجدات تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة وانتظار المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية فقط.