السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها

اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب
اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب
الديب أبوعلي

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة الجمهورية العربية السورية وبمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية ذات صفة مراقب لدى المجلس.

أكدت القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب، ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكافة ابعادها السياسية والإنسانية والحقوقية وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة وحث وسائل الإعلام العربية على مواصلة تغطيتها للتطورات الراهنة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مستنكراً استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وأكد المجلس أهمية الترويج لهذا الميثاق وفق التعديلات التي أُدخلت عليه خلال الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية في 23/ 4 /2025 مؤكداً تفعيل مقتضياته وترويجه على أوسع نطاق في المشهد الإعلامي العربي والالتزام بضوابطه القائمة على التحلي بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ خطابات التحيز والتمييز واحترام المقومات السيادية للدول الأعضاء.

واعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية والخطة العربية الموحدة للتعاطي مع القضايا البيئية والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الرؤية العربية 2045 المعتمدة في القمة العربية (34) في بغداد مايو 2025.

وحرصاً من المجلس على مسايرة التحولات في المشهد الإعلامي والرقمي، رحب بمبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لتنظيم برنامج حول "هندسة الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" وتكليف اللجنة العربية للإعلام الالكتروني بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الاعلام الرقمي.

وبخصوص خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، أكد المجلس الحاجة الماسة للتنفيذ المحكم والمتكامل لآليات ومكونات هذه الخطة بدءاً بتقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ومواجهة السردية الإسرائيلية وتثمين الشخصية الحضارية والثقافية العربية والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب.

وكلف المجلس فريق من الخبراء لوضع رؤية شاملة وإطار زمني لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية الى مواصلة جهودها في تنفيذ برنامج خريطة الاعلام العربية للتنمية المستدامة.

ومن منطلق الحرص على استكمال صياغة رؤية عربية شاملة للتفاوض مع الشركات الإعلامية الدولية، حث المجلس فريق العمل المعني بالتعاون مع اتحاد اذاعات الدول العربية للإسراع بإعداد هذه الرؤية تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة.

ووافق مجلس وزراء الاعلام العرب على تسمية كل من الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026 والدوحة 2027 ودمشق 2028 مع التأكيد أن يشمل برنامج هذه الفعالية تخصيص محور خاص عن القدس الشريف والطابع المتفرد لهذه المدينة المقدسة على مختلف المستويات الروحية والثقافية والعمرانية.

ووافق المجلس على اعتماد جائزة إعلام الطفل العربي بالتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال وقطاع الشؤون الاجتماعية)، في سياق توجهات المجلس للتعاطي مع القضايا الإعلامية النوعية بما فيها أوضاع الطفل في المنطقة العربية، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدولة الامارات العربية المتحدة للعمل بصورة تشاركية على إعطاء هذه الجائزة الرفيعة بعداً عربياً واسعاً بما تحمله من دلالات اجتماعية وتربوية وتنموية وبما من شأنه إنتاج محتوى خلاق لخدمة قضايا الطفل.

الأمانة العام لجامعة الدول العربية وزراء الإعلام العرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمهورية العربية السورية مجلس وزراء الاعلام العرب القضية الفلسطينية القدس المحتلة قطاع غزة الخروقات الإسرائيلية للهدنة وسائل الإعلام العربية

