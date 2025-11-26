قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن
تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
اتفاق تاريخي يعيد رسم خريطة شرق المتوسط.. لبنان يوقع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص
وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين
كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية
حفنة قرارات مهمة لوزراء الإعلام العرب.. فضخ خروقات الاحتلال للهدنة أبرزها
ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبيةويهديه القلادة الذهبية
خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك
جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو
العسكريون يحكمون قبضتهم على غينيا بيساو بعد اعتقال الرئيس وسط فوضى انتخابية متصاعدة
رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد.. وبهذا الأسلوب تحمي نفسك

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الذكر عند رؤية نعمة أو جمال لدى الآخرين، مثل قول: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله” أو “اللهم بارك”، هو أسلوب فعّال للحماية من الحسد. 

علاج فعال من الحسد

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه من المهم في هذه العبارات هو استحضار الله سبحانه وتعالى، وليس الالتزام بلفظ محدد، فكل صيغة يذكر فيها الإنسان الله وتدعو له بالبركة صحيحة، سواء كانت: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، أو “الله أكبر ما شاء الله”، أو “الله يبارك لك”.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن التبريك هو دعاء بالبركة، مثل قول: “بارك الله لك” أو “بورك لك فيما رزقك الله”، مؤكداً أن هذا يكفي لحفظ النعمة وحمايتها، ولا يحتاج الإنسان لتعقيد الصيغ أو الالتزام بقوالب جامدة. 

كيفية الوقاية من الحسد

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن استحضار الله في هذه الدعوات يضمن أن تبقى النعمة محفوظة ويقي صاحبها من الحسد.

وحذر الشيخ خالد الجندي من خطورة الحسد، مبيناً أن الحسد أحياناً ينازع القدر ويسابقه، مشيراً إلى حديث النبي ﷺ: “لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين”. 

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الحسد قد يكون مميتاً، وأنه أحياناً يدخل القبور ويؤثر على النفوس، مؤكداً أن سبب الوقاية هو الاستعاذة بالله والدعاء بالبركة عند رؤية النعمة.

 خالد الجندي: الحسد سبب في وفاة الناس 

وتابع الشيخ خالد الجندي "الحسد ده أمر الحقيقة في منتهى الخطورة، ولذلك في الحديث النبوي الشريف: (العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر)، وكان النبي ﷺ بيقول للصحابي: على ما يقتل أحدكم أخاه قتل)، يعني حسد مميت، وثلاثة أرباع من في القبور من الحسد أسبابه ربنا يسبّب الأسباب، فكل ما في المسألة أحصن نفسي إزاي".

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن الحسد أمر خطير جداً، وأن استحضار الله في الذكر والتبريك هو السبيل الأمثل للحفاظ على النعم وتجنب الأذى الناتج عن العين والحسد، مشدداً على أن هذا منهج مستقر في السنة النبوية وواجب على المسلمين الالتزام به.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحسد علاج فعال من الحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

هل يشترط لصحة خطبة الجمعة إلقاؤها باللغة العربية .. عطية لاشين يجيب

لجنة شئون القرآن بالأزهر

لجنة شئون القرآن بالأزهر تتفقد فعاليات مسابقة القرآن الكريم بالفيوم

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات تقيك شر الشيطان وتحميك من كل مكروه

بالصور

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد