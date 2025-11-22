خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القصص القرآني يمثل جزءًا مختارًا من علم الله الذي لا حدود له، مشيرًا إلى أن ما عند الخالق من قصص وحكم لا يمكن حصره في أي عدد من المجلدات.

واستشهد الجندي بآيات الله التي تؤكد عظمة علمه، مثل قوله تعالى: «قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا»، و«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله»، موضحًا أن علم الله بلا بداية ولا نهاية.

وأوضح الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، أن كل مشهد في الحياة يمكن أن يحمل قصة عظيمة، مستشهدًا بالقصص القرآني عن الخضر عليه السلام، حيث لم يورد القرآن إلا ثلاث لقطات من سيرته، مع أنها تمثل كل منها قصة قائمة بذاتها، كقصة أصحاب السفينة، وأصحاب الجدار، والغلام، مما يعكس عمق المعاني والرسائل التي تخفيها كل مشهد من مشاهد الوحي.

وأشار إلى أن اختيار بعض القصص للقرآن تم بحكمة إلهية دقيقة، لتكون بمثابة خلاصة من بحر لا ساحل له من علم الله تعالى، مؤكدًا أن الغرض ليس مجرد السرد أو التسلية، بل الحِكم والرسائل التربوية والروحية التي تمس حياة الإنسان الواقعية.

واستشهد الجندي بسورة الكهف وقصة ذي القرنين، موضحًا أن القرآن اقتصر على ما يخدم الهدف الإلهي والرسالة للإنسان، دون التطرق لتفاصيل شخصية أو نشأة أو لغة أو حياة عائلية، كما هو الحال في ذكر الأنبياء، إذ ورد منهم في القرآن خمس وعشرون فقط من بين نحو 124 ألف نبي، مما يبرز دقة توجيه الرسالة الإلهية.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة تدبر القصص القرآني، والوقوف عند معانيها ورسائلها، مؤكدًا أن كل قصة وردت في القرآن تمثل اختيارًا إلهيًا لهدف محدد، وأن على المسلم عدم المرور عليها مرور الكرام لضمان فهم الرسالة التي أرادها الله تعالى.