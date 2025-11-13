خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين

سلط الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الضوء على فضل انتظار الصلاة والتحضير لها، مستشهدًا بحديث الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي كان نزيل مصر ومدفونًا فيها، والمعروف بإيمانه وجهاده.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي ﷺ قال: «القائم على الصلاة كالقانت»،

مبينًا أن معنى الحديث أن من يجلس مستعدًا للصلاة ويتهيأ لها كأنما يقوم بقنوت دائم لله عز وجل، فإن الله يحسبه من القانتين، أي من الذين يلتزمون باللجوء الكامل والطاعة لله.

وأشار الشيخ إلى أن فضل هذا الانتظار يشمل كل خطوة خارج المنزل للصلاة حتى العودة، حيث تُحسب كل هذه اللحظات من الأعمال الصالحة، موضحًا أن القيام بالوضوء والتهيؤ للصلاة قبل دخول المسجد له قيمة عظيمة عند الله، حتى قبل أن يبدأ المصلي الجماعة.

وأكد الجندي أن الآذان لم يُشرع إلا للغافلين لتذكيرهم بالصلاة، أما المؤمن العارف بقيمتها فهو يسبق النداء بالإعداد والتهيؤ، كما أن انتظار الصلاة يصبح فرصة للتقرب من الله بالدعاء والذكر، ويُحسب له أجر القائمين والمصلين على حد سواء.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن انتظار الصلاة يجب أن يكون كانتظار العاشق للمحبوب، واصفًا هذه الممارسة بأنها من أعظم الفرص الروحية للعبد لنيل رضوان الله وزيادة درجاته.



