محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
ديني

خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

سلط الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الضوء على فضل انتظار الصلاة والتحضير لها، مستشهدًا بحديث الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي كان نزيل مصر ومدفونًا فيها، والمعروف بإيمانه وجهاده.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي ﷺ قال: «القائم على الصلاة كالقانت»،
مبينًا أن معنى الحديث أن من يجلس مستعدًا للصلاة ويتهيأ لها كأنما يقوم بقنوت دائم لله عز وجل، فإن الله يحسبه من القانتين، أي من الذين يلتزمون باللجوء الكامل والطاعة لله.

وأشار الشيخ إلى أن فضل هذا الانتظار يشمل كل خطوة خارج المنزل للصلاة حتى العودة، حيث تُحسب كل هذه اللحظات من الأعمال الصالحة، موضحًا أن القيام بالوضوء والتهيؤ للصلاة قبل دخول المسجد له قيمة عظيمة عند الله، حتى قبل أن يبدأ المصلي الجماعة.

وأكد الجندي أن الآذان لم يُشرع إلا للغافلين لتذكيرهم بالصلاة، أما المؤمن العارف بقيمتها فهو يسبق النداء بالإعداد والتهيؤ، كما أن انتظار الصلاة يصبح فرصة للتقرب من الله بالدعاء والذكر، ويُحسب له أجر القائمين والمصلين على حد سواء.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن انتظار الصلاة يجب أن يكون كانتظار العاشق للمحبوب، واصفًا هذه الممارسة بأنها من أعظم الفرص الروحية للعبد لنيل رضوان الله وزيادة درجاته.


 

