محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
ديني

عالم أزهري عن طلاق المشاهير: خطر يهدد استقرار البيوت المصرية

د. أسامة قابيل
د. أسامة قابيل
عبد الرحمن محمد

وجه الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة ما يفعله بعض المشاهير حين يعرضون تفاصيل انفصالهم ومشكلاتهم الزوجية أمام الجمهور، مؤكدًا أن هذه التصرفات أصبحت تسهّل انتشار الطلاق وتُضعف استقرار الأسر في المجتمع، خصوصًا بين فئة الشباب والمراهقين الذين يتأثرون بما يشاهدونه دون وعي.

وأوضح قابيل أن الطلاق ليس نزوة عاطفية أو رد فعل لحظة غضب، بل هو قرار مصيري يترك آثارًا نفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة على الأسرة بأكملها، مشددًا على أنه يجب ألا يُقدم عليه الزوجان إلا بعد استنفاد كل سبل الإصلاح والتفاهم. 

وأضاف أن القرآن الكريم وضع للطلاق ضوابط واضحة تحفظ الكرامة للطرفين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" [البقرة: 229]، مؤكدًا أن الإسلام دعا إلى التسريح بإحسان، لا إلى التشهير أو إعلان الخلافات على العلن.

وأشار العالم الأزهري إلى أن تصرفات المشاهير تُقلَّد سريعًا من الجمهور، قائلًا: "عندما يرى الشاب أو الفتاة قدوتهم تعلن الطلاق في بث مباشر أو لقاء تلفزيوني، يتكوّن لديهم انطباع أن الطلاق أمر بسيط وعادي، بينما هو في الحقيقة مسؤولية كبرى تحتاج إلى روية وحكمة." 

وأضاف أن مثل هذه السلوكيات تزرع في المجتمع مفاهيم خاطئة عن الزواج، وتؤدي إلى زيادة نسب الانفصال وخراب البيوت.

وأكد قابيل أن الإسلام لم يُحرّم الطلاق، لكنه حدده كخيار أخير، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أفضل الطلاق ما كان على أحسن وجه»، موضحًا أن الطلاق يجب أن يتم بأدب ورفق، كما بدأ الزواج بالمودة والفرح، لا بالصدام أو الإهانة.

وتابع قائلًا إن الطلاق العلني أو السريع لا يضرّ الزوجين فقط، بل يترك جراحًا عميقة في نفوس الأبناء، فيكبرون وسط اضطراب نفسي وعدم استقرار أسري، مستدلًا بقول الله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [النساء: 19]، باعتبارها قاعدة ذهبية يجب الالتزام بها حتى في أوقات الخلاف والانفصال.

وقدم الدكتور أسامة قابيل  دعوة صريحة إلى ضبط الانفعالات والابتعاد عن تحويل الحياة الزوجية إلى مادة استعراضية على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، مشددًا على أن القدوة الحقيقية لا تكون فقط في النجاح المهني أو الشهرة، بل في الالتزام الأخلاقي والوعي والمسؤولية حين يتعلق الأمر بالأسرة واستقرارها.

الأزهر مشاهد الطلاق الطلاق العلني طلاق المشاهير خراب البيوت

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالة

النائبة أمل سلامة

أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة

المستشار عصام فريد

عصام فريد يبحث مع بدر عبد العاطي تعزيز التعاون بين الشيوخ والخارجية

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

