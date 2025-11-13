صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها

صلاة الاستسقاء.. كثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة كيفية أدائها وفضلها، وذلك بعد أن دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامتها في مساجد البلاد اليوم الخميس، عملا بسُّنة النبي" صلى الله عليه وسلم" في طلب الغيث والسُّقيا من رب العالمين.

حكم صلاة الاستسقاء

هي سُنة مؤكدة بالإجماع عن النبي صلى الله عليه، لما ورد عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدْعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ).متى تُشرع صلاة الاستسقاء؟

وتُقام صلاة الاستسقاء عند انعدام المطر وجفاف الأرض أو نقص المياه في الأنهار والآبار.



حيث تُعد هذه الصلاة وسيلة شرعية للتقرب إلى الله وطلب رحمته، يدعو المسلمون الله أن يُغيثهم ويُنزل المطر ليعم الخير والبركة على الأرض.

و يجوز أداء صلاة الاستسقاء جماعة في المساجد أو في الخلاء، ويشارك فيها الرجال والنساء، حيث يُسنّ أن تكون في جماعة لتحقيق المزيد من القبول.





عدد ركعات صلاة الاستسقاء

اتفق العلماء على أن صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة، ويستحب أن يقرأ سورتي "الأعلى" و"الغاشية" أو سورتي "الشمس" و"الضحى"، أو أي سور يختارها الإمام.



وقت صلاة الاستسقاء

أما عن وقتها، فيُفضل أداؤها في نفس وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، إلا أن الإمام الشافعي رجّح أنها غير مقيّدة بوقت معين، مما يعني أنه يمكن إقامتها في أي وقت ما عدا الأوقات المكروهة للصلاة. يُفضل الإعلان عن موعدها مسبقًا ليتمكن الجميع من المشاركة.

كيفية أداء صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا، يكبر تكبيرة الإحرام وستًا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية فيصليها مثل صلاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا اعتدل ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي ﷺ ثم يدعو ثم يسلم، مثل صلاة العيد، النبي صلاها كما كان يصلي في العيد عليه الصلاة والسلام.



خطبة صلاة الاستسقاء

ثم يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم، ويحذرهم من أسباب القحط، يحذرهم من المعاصي؛ لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات؛ فيحذر الناس من أسباب العقوبات من المعاصي والشرور وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي، ويحثهم على التوبة والاستغفار ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك والأحاديث.





دعاء صلاة الاستسقاء

ثم يدعو ربه رافعًا يديه، ويرفع الناس أيديهم يدعون، يسأل ربه الغوث، ومن هذه الأدعية:

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاث مرات، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجلًا سحًا طبقًا عامًا نافعًا غير ضار، تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله يا رب بلاغًا للحاضر والباد.

اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك، ويلح في الدعاء ويكرر في الدعاء: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، مثلما فعل النبي ﷺ.



ثم يستقبل القبلة في أثناء الدعاء، يستقبل القبلة وهو رافع يديه يكمل بينه وبين ربه وهو رافع يديه ثم ينزل، والناس كذلك يرفعون أيديهم ويدعون مع إمامهم، وإذا استقبل القبلة كذلك هم يدعون معه، فيما بينهم وبين أنفسهم ويرفعون أياديهم.



وأكد العلماء أن من السّنة في أثناء الخطبة أنه عندما يستقبل الإمام القبلة يحول رداءه تجعل ما على الأيمن على الأيسر إذا كان عليه رداء أو بشت إن كان عليه بشت يقلبه، وإن كان ما عليه شيء كالغترة يقلبها، قال العلماء: تفاؤل بأن الله يحول القحط إلى كسب. يحول الشدة إلى الرخاء؛ لأنه جاء في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر "أن النبي ﷺ حول رداءه ليتحول القحط"، يعني: تفاؤل.



واستشهد العلماء بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد "أن النبي ﷺ حول رداءه لما صلى بهم صلاة الاستسقاء"، والسنة للمسلمين كذلك.





فضل صلاة الاستسقاء



تتجلى أهمية صلاة الاستسقاء في كونها عبادة خالصة تُقرّب المسلم من الله، وهي وسيلة لتذكير الناس بنعمة الماء التي لا تُقدّر بثمن. الجفاف وانقطاع المطر يعدّان من الابتلاءات التي تدعو المسلمين للتوبة والاستغفار، مما يدفعهم للرجوع إلى الله والتضرع إليه بالدعاء والصلاة.



كما أن لهذه الصلاة دورًا في تعزيز الروح الجماعية، حيث يجتمع الناس ليشاركوا في الدعاء والتضرع، مما يُظهر روح التكافل بينهم. والهدف الأساسي منها هو استجلاب رحمة الله وإعادة المياه التي تحتاجها الحياة البشرية والنباتية على الأرض.فصلاة الاستسقاء تُذكّرنا بأن الله وحده هو القادر على إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها. وهي فرصة عظيمة لتجديد العهد مع الله، والتوبة من الذنوب، والالتزام بعبادته وطاعته في كل الأوقات، تأكيدًا على أنه لا ملجأ ولا منجى إلا إليه.