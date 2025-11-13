قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
المستوطنون اليهود يحرقون المصاحف في مسجد بالضفة الغربية
إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل الصدقة تغفر الذنوب
هل الصدقة تغفر الذنوب
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الصدقة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين أكثر من نية عند إخراجها، طالما كانت النية الأساسية هي ابتغاء رضا الله. 

وأوضح أن الإنسان يمكنه أن ينوي بصدقته الخير لنفسه في الدنيا والآخرة معًا، كأن يتصدق طلبًا لرضا الله ثم رجاء في تحقيق أمر دنيوي يتمناه.

وخلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة الجمهور، أوضح شلبي أن العبادات جميعها مرتبطة بالنية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

 وأضاف أن على المسلم أن يؤدي صدقته دون رياء أو انتظار لمردود محدد، ويفوض أمر الثواب لله، فهو وحده الذي يعلم صدق النية ويتقبل العمل.

وفي السياق نفسه، بيّن الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصدقة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لما لها من فضل كبير في محو الذنوب وجلب البركة وشفاء الأمراض، كما أنها سبب لفتح أبواب الرزق ورفع البلاء. 

واستشهد بقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، موضحًا أن الصدقة الجارية تمحو السيئات لكنها لا تُغني عن أداء الكفارات الواجبة ككفارة اليمين، التي يجب أن تُؤدى على صورتها المحددة شرعًا.

وأشار ممدوح إلى أن الطاعات تكفّر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تُكفَّر إلا بالتوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها، داعيًا إلى المداومة على الاستغفار لما له من فوائد عظيمة، منها تفريج الكروب، وزيادة الرزق، ورفع الدرجات، والنجاة من النار يوم القيامة.

الصدقة محو الذنوب دار الإفتاء محمود شلبي الاستغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

اكتشاف نُصب اليابان

اكتشاف لغز المحيط الهادئ في اليابان.. ما علاقته بأهرامات الجيزة؟

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس .. احذر السمنة وشرب الخمر

كل ما تريد معرفته عن سرطان البنكرياس.. احذر السمنة والتدخين

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد