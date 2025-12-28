قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سيدة تستعين بزوجها وأبنائها للتعد.ي على شقيقها بسلا.ح أبيض بالبحيرة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب حال تواجده بمحل عمله بالبحيرة.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 25 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص “مصاب بجروح متفرقة ”، وطرف ثان شقيقته ، وزوجها ، وأنجالهما "طالبان ، طالبة"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة بسبب خلافات أسرية فيما بينهم قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام "سلاح أبيض ، عصا" حال تواجده بمحل عمله مما أدى لحدوث إصابته المُشار إليها .


أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم (الأسلحة المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

