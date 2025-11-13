قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح المباح والمحظور في الخطبة.. السبت

شيماء جمال

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل الحلقة الثانية من الموسم الثامن والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "آداب القدوم على الزواج والتحذير من أسباب الطلاق"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.


وتأتي الندوة الثانية من البرنامج الثامن والعشرين بعنوان "الخطبة بين المباح والمحظور"، وتحاضر فيها د. أم أحمد أمين، رئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. سمحاء عبد المنعم، رئيس قسم الفقه بكية البنات بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، وتدير الندوة د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الثانية من الموسم الثامن والعشرين ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.
ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1jNhGy0Sr0OKUg5dlhFrZlE7w5vsqw2deSD7bCaaZf8E/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true


وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.


وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

ملتقى المرأة الجامع الأزهر الأزهر المباح الخطبة آداب القدوم على الزواج أسباب الطلاق شيخ الأزهر

