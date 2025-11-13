قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: لا إيثار في العبادات.. العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقة في الإسلام فيما يخص العبادات هي علاقة تنافسية وليست تفضيلية، موضحًا أن «العبادات لا يدخل فيها الإيثار»، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول»، ليؤكد أن الصف الأول له فضل خاص لا يُترك لغيره.

وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن المسلم لا ينبغي أن يُؤثر غيره في أمور القربات، مثل الصف الأول في الصلاة أو أداء الصدقة، لأن هذه المواطن مجالات للتسابق في الخير، وليست مواضع مجاملة.

وأشار إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، مبينًا أن التنافس في الطاعة هو المطلوب، تمامًا كما يتسابق المتبارون في ميدان رياضي، لا يقدّم أحدهم الآخر على حساب الفوز.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «العلاقة التنافسية في العبادة لا تعني الأنانية، بل هي حرص على نيل الأجر كاملاً كما أراد الله، لأن العبادة عبادة فردية تُحاسَب عنها بنفسك».

وأضاف: «حتى الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، فكيف بالمؤمن العادي أن يُؤثر غيره في طاعة؟»، لافتًا إلى أن الوحيد الذي يشفع لأمته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وله المقام المحمود الذي اختصه الله به.

وقال: «العبادات ميدان سباق في الخير، وليست مجالًا للمجاملة أو التنازل.. انجو بنفسك، وتنافس لتكون من السابقين المقربين».

خالد الجندي العبادات برنامج لعلهم يفقهون الإيثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

استمرار الحملات الميدانية بجنوب الغردقة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية

سفاجا تواصل أعمال الصيانة والرصف لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

محافظ الفيوم

الأنصاري يناقش الاستعدادات النهائية لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد