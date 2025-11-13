خالد الجندي: لا إيثار في العبادات.. العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلاقة في الإسلام فيما يخص العبادات هي علاقة تنافسية وليست تفضيلية، موضحًا أن «العبادات لا يدخل فيها الإيثار»، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول»، ليؤكد أن الصف الأول له فضل خاص لا يُترك لغيره.

وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن المسلم لا ينبغي أن يُؤثر غيره في أمور القربات، مثل الصف الأول في الصلاة أو أداء الصدقة، لأن هذه المواطن مجالات للتسابق في الخير، وليست مواضع مجاملة.

وأشار إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، مبينًا أن التنافس في الطاعة هو المطلوب، تمامًا كما يتسابق المتبارون في ميدان رياضي، لا يقدّم أحدهم الآخر على حساب الفوز.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «العلاقة التنافسية في العبادة لا تعني الأنانية، بل هي حرص على نيل الأجر كاملاً كما أراد الله، لأن العبادة عبادة فردية تُحاسَب عنها بنفسك».

وأضاف: «حتى الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، فكيف بالمؤمن العادي أن يُؤثر غيره في طاعة؟»، لافتًا إلى أن الوحيد الذي يشفع لأمته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وله المقام المحمود الذي اختصه الله به.

وقال: «العبادات ميدان سباق في الخير، وليست مجالًا للمجاملة أو التنازل.. انجو بنفسك، وتنافس لتكون من السابقين المقربين».