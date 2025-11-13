قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٩) مساجد غدًا الجمعة ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء (٣) مساجد جديدة، و إحلال وتجديد (٥) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.
 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٩٥) مسجدًا من بينها (٢٢٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٢) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧٨٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ١٢٠ مليون جنيه.
 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد الحق والإخلاص بعزبة عبد المنعم رياض بقرية أبو زعبل – مركز الخانكة.
تم إنشاء وبناء مسجد الوالدين بمنطقة الطبالين بقرية الشوبك – مركز شبين القناطر.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد أم خليل الشرقي بقرية التمامة – مركز كفر الدوار.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد محمد علي بقرية البعالوة – مركز التل الكبير.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إنشاء وبناء مسجد العميد سيد أحمد  بقرية الملاحة – مركز سيدي سالم. 


وفي محافظة الغربية:
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بقرية شنراق – مركز السنطة.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل حادي بنجع ضاحي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية الإخصاص – مركز سنورس.
وفي محافظة المنيا:
تم صيانة وتطوير مسجد المركز الإسلامي بقرية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

