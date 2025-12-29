مصر وجيبوتي تبحثان توسيع الشراكة في مشروعات البنية التحتية والمناطق الصناعية

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، وذلك بحضور السفير عبد الرحمن رأفت سفير مصر لدى جيبوتي، ووفد يضم ممثلي عدد من كبرى شركات القطاعين العام والخاص المصري المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية.

وأكد الرئيس الجيبوتي أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تمثل ركيزة أساسية لخدمة الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في 23 أبريل 2025، وما أسفرت عنه من تأكيد على أهمية تعميق التعاون الثنائي والارتقاء بحجم التبادل التجاري، بما يتناسب مع مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب العمل على تأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي. وأشاد الرئيس الجيبوتي بالمشروعات المشتركة التي يتم افتتاحها تباعًا في جيبوتي باعتبارها أحد ثمار الزيارة الرئاسية، مرحبًا بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية واللوجستية والزراعية والسياحية، لما تتمتع به من خبرات واسعة وكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره لإتاحة الفرصة للقاء الرئيس الجيبوتي، ناقلًا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القيادة والشعب الجيبوتي الشقيق.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية وجهت بأن يضم الوفد عددًا من ممثلي أبرز شركات القطاعين العام والخاص، حيث يشارك في الزيارة سبع شركات مصرية كبرى متخصصة في البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، في إطار دعم جهود التنمية في جيبوتي والمساهمة في نهضتها الاقتصادية، مستعرضًا ما تتمتع به هذه الشركات من خبرات متميزة في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، خاصة في القارة الإفريقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من النتائج المهمة التي تحققت في ضوء الزيارة الرئاسية، من بينها الافتتاح الرسمي لبنك مصر – جيبوتي في 3 نوفمبر 2025، وافتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية “عمر كجع” بمنطقة “عرتا” في 26 ديسمبر 2025، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة الخضراء يوم 27 ديسمبر 2025، بما يمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.

كما أكد الوزير إجراء مباحثات مثمرة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في قطاعات النقل والصناعة والزراعة والسياحة، والعمل على إعداد خطة شاملة لإقامة مشروعات تكاملية وتجارية وزراعية مشتركة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية وفقًا لما ورد في البيان المشترك الصادر عن فخامة رئيسي البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب وفد الشركات المصرية عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة للبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها مع الجانب الجيبوتي وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ونقل التجارب المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات العملاقة إلى جيبوتي، في ظل الإرادة السياسية والشعبية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أوسع.