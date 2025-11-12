قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
متى يتم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025؟
وزير الخارجية: نعمل ليكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ملزما وضمان إدخال المساعدات
إحالة عصابة غزو الأسواق السياحية بالآثار الفرعونية المزيفة للمحاكمة.. خاص
ديني

الشيخ خالد الجندي: تفاوت الرزق سنة إلهية.. والرضا أغنى من المال

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قوله تعالى: «واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب...»، يقدّم مشهدًا إنسانيًا خالدًا يُجسّد قصة كل اثنين بينهما تفاوت في الرزق أو الحال أو الرضا.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الآية لا تقتصر على رجلين بعينهما، بل تمثل نموذجًا متكررًا في حياة الناس: "قصة كل اثنين أصحاب، أو إخوة، أو جيران، أو شركاء، أو حتى زوجين، لأن سنة الله في الكون أن يوجد تفاوت في الرزق والنفوس والرضا والإيمان، فما فيش اتنين زي بعض".

الشيخ خالد الجندي: من رزقه الله القناعة فقد أوتي خيرًا كثيرًا

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الغني في القصة كان يملك جنتين من النعيم المادي، أما صاحبه الفقير فكان يملك نعمة أعظم، وهي نعمة الرضا، موضحًا أن الرضا أغنى من المال، وأن من رزقه الله القناعة فقد أوتي خيرًا كثيرًا.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن بداية الانحراف في موقف صاحب الجنتين كانت عند قوله: «أنا أكثر منك مالًا وأعز نفرًا»، فهذه الـ«أنا» كانت أصل البلاء، لأن كل من قالها في القرآن — من إبليس إلى فرعون إلى قارون — كان مصيره الهلاك، قائلاً: "هو نسب النعمة لنفسه لا إلى الله، فوقع في شرك النفس".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن قوله تعالى: «ودخل جنته وهو ظالم لنفسه» يوضح أن ظلمه لم يكن لصاحبه، بل لنفسه، لأنه وضع ذاته في موضع المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الظلم الحقيقي — وضع الشيء في غير موضعه.

وقال الشيخ خالد الجندي إن العبرة في القصة ليست في الجنتين ولا في زوالهما، بل في فهم العلاقة بين العبد والنعمة، مشددًا على ضرورة نسب الفضل إلى الله، وشكر النعمة بالتواضع والخشوع قبل أن تزول.

