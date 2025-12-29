ماجستير عن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المهني بالمواقع الإخبارية

حصل علي حامد، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، على درجة الماجستير بتقدير «ممتاز» من كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عقب مناقشة رسالته العلمية التي حملت عنوان:( توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المهني للقائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية المصرية “دراسة ميدانية”) أمام لجنة التحكيم.

وضمّت لجنة المناقشة والحكم كلًّا من الدكتور عبدالعظيم خضر، أستاذ الصحافة والنشر المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر السابق بكلية الإعلام – جامعة الأزهر (مشرفًا ورئيسًا)، و الدكتور إسماعيل الشرنوبي، أستاذ الصحافة والنشر المساعد بكلية الإعلام – جامعة الأزهر (مشرفًا)، والدكتورة آيات رمضان، وكيلة كلية الإعلام للبنات بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب – جامعة الأزهر (مناقشًا)، و الدكتور أحمد منصور هيبة، أستاذ الصحافة والنشر المساعد بكلية الإعلام – جامعة الأزهر (مناقشًا).

وشهدت المناقشة حضور عدد من قيادات جامعة الأزهر وأساتذتها يتقدمهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق والأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ القانون بجامعة الأزهر ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور رضا عبد الواجـد أمين عميد كلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر، والدكتورة ولاء العقاد عميدة كلية الإعلام للبنات بجامعة الأزهر، إلى جانب وكلاء كلية الإعلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من مختلف الكليات.

حيث أشادت لجنة الحكم بالرسالة العلمية وما تضمّنته من معالجة بحثية جادة وإضافة علمية في مجال الصحافة والنشر.

ووجّه الباحث الشكر والتقدير لمشرفيه ولجنة المناقشة، ولقيادات جامعة الأزهر وأساتذتها، ولأسرته وزملائه بالمركز الإعلامي بالأزهر الشريف، سائلًا الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول والنفع.