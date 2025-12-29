قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: العائلة المسيحية مدرسة للحب وحصن للقيم الإنسانية في عالم مضطرب

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر أن العائلة المسيحية مدعوة في زمننا الحاضر إلى أن تكون مدرسة للمحبة وأداة للخلاص، محذّرًا من أخطار ما وصفه بهيرودس العصر، الذين يسعون إلى إطفاء شعلة القيم الإنسانية.

صلاة التبشير الملائكي

جاء ذلك خلال صلاة التبشير الملائكي التي ترأسها الأب الأقدس، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان، بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد العائلة المقدسة.

وفي كلمته التي سبقت الصلاة، تأمل الحبر الأعظم في إنجيل "الهروب إلى مصر"، معتبرًا إياه تعبيرًا عن محنة واجهتها العائلة المقدسة في بدايات حياة يسوع.

وأجرى قداسة البابا مقارنة بين نور المذود الذي استقبله الرعاة بقلوب منفتحة، وظلام قصر هيرودس الذي أعماه الخوف من فقدان السلطة، مشددًا على أن قسوة الطغيان تكشف في المقابل الدور الجوهري للعائلة باعتبارها عشًّا، ومهدًا لاستقبال عطية الله المجانية.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى أن أشكال "هيرودس" لا تزال حاضرة في عالم اليوم، وتتجلى في السعي المحموم إلى النجاح بأي ثمن، وفي ممارسة السلطة من دون ضمير، وفي الرفاهية السطحية التي تقود إلى العزلة، والنزاعات، داعيًا العائلات المسيحية إلى عدم السماح لهذه الأوهام بأن تخمد نار الحب في بيوتها، حاثًا إياها على التمسك بقيم الإنجيل، وتعزيز الحوار الصادق، والعيش ببساطة المبادرات اليومية التي تبني الشركة، والمحبة.

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، رفع عظيم الأحبار صلاة خاصة من أجل السلام، متضرعًا على نحو خاص للعائلات التي تعاني ويلات الحروب، والنزاعات، ولا سيما الأطفال، وكبار السن، والأكثر ضعفًا، وموكلًا إياهم إلى حماية وشفاعة عائلة الناصرة المقدسة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر اللقاء بمنح البركة الرسولية، متمنيًا للمؤمنين، والحجاج الذين امتلأت بهم ساحة القديس بطرس أحدًا مباركًا، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا علامة حية لمحبة الله اللامتناهية في مجتمعاتهم، وحياتهم اليومية.

قداسة البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي الفاتيكان العائلة المقدسة الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إلس إنفاريناتس.. مهرجان إسباني تقليدي ومعركة المحتفلين بالدقيق والبيض

المساعدات

تحرك شاحنات المساعدات للقافلة 104 من مصر لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي
عمرو أديب ومحمود العسيلي

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه
الزبادى اليونانى بالفواكه

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد