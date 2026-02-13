قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
اقتلعت الأشجار.. العاصفة نيلز تضرب الساحل الأطلسي لفرنسا

إسراء صبري

تسببت العاصفة "نيلز" في أضرار كبيرة بمحيط حوض أركاشون في جيروند، إذ مزّقت أشرعة قوارب في ميناء أركاشون واقتلعت أشجار صنوبر على امتداد الواجهة البحرية.

العاصفة نيلس تجتاح

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية يورونيوز تفاصيل اجتياح العاصفة نيلس الساحل الأطلسي لفرنسا، متسببة بأضرار في حوض أركاشون والمناطق المحيطة به.

وفي ميناء أركاشون، اقتلعت الرياح العاتية الأشرعة والستائر الواقية من القوارب الراسية بينما كان الملاك يتفقدون قواربهم ويحكمون ربطها.

العاصفة تقتلع أشجار الصنوبر

وفي بلدة لا تيست دو بوش القريبة، اقتلعت عدة أشجار صنوبر من جذورها، وسقط بعضها قرب سيارات متوقفة وعلى مقربة من الواجهة البحرية.

وقال مسؤولون في قطاع الغابات إن الأشجار المضعفة قد تبقى غير مستقرة حتى بعد مرور العاصفة.

وتواصل السلطات المحلية مراقبة الأوضاع مع استمرار هبوب رياح قوية في المنطقة.

