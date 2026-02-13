اقتلعت الأشجار.. العاصفة نيلز تضرب الساحل الأطلسي لفرنسا

تسببت العاصفة "نيلز" في أضرار كبيرة بمحيط حوض أركاشون في جيروند، إذ مزّقت أشرعة قوارب في ميناء أركاشون واقتلعت أشجار صنوبر على امتداد الواجهة البحرية.

العاصفة نيلس تجتاح

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية يورونيوز تفاصيل اجتياح العاصفة نيلس الساحل الأطلسي لفرنسا، متسببة بأضرار في حوض أركاشون والمناطق المحيطة به.

وفي ميناء أركاشون، اقتلعت الرياح العاتية الأشرعة والستائر الواقية من القوارب الراسية بينما كان الملاك يتفقدون قواربهم ويحكمون ربطها.

العاصفة تقتلع أشجار الصنوبر

وفي بلدة لا تيست دو بوش القريبة، اقتلعت عدة أشجار صنوبر من جذورها، وسقط بعضها قرب سيارات متوقفة وعلى مقربة من الواجهة البحرية.

وقال مسؤولون في قطاع الغابات إن الأشجار المضعفة قد تبقى غير مستقرة حتى بعد مرور العاصفة.

وتواصل السلطات المحلية مراقبة الأوضاع مع استمرار هبوب رياح قوية في المنطقة.