قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله تعالى يرفع من مكانة عباده المجتهدين في الطاعات، ويُباهي بهم الملائكة في كل وقت يجتهدون فيه.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن أحاديث النبي ﷺ تتحدث عن مباهات الله بالعباد في مناسبات متعددة، مثل يوم عرفة، وليلة القدر، ويوم الجمعة، وقيام الليل، وحتى انتظار الصلاة، مشيرًا إلى أن كل عبادة يؤديها العبد بإخلاص وتفرد تكون سببًا لمباهات الله به أمام الملائكة.

وأضاف أن من بين هذه الأمثلة، الأعرابي الذي يصلي وحده في الصحراء وقت الصلاة، أو الشخص الذي يمتنع عن معصية أو إغراء، أو من يحافظ على قيام الليل، فكل هؤلاء يباهي بهم الله تعالى أمام الملائكة لحرصهم على الطاعة والاجتهاد في القربات.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى موقف من السنة، حينما أخبر النبي ﷺ عن جماعة من الصحابة الذين جلسوا في المسجد بعد صلاة المغرب منتظرين الصلاة التالية، فقال لهم: «الله يباهي بكم الملائكة»، موضحًا أن هذا الحديث يعكس فضل المثابرة والاجتهاد، وأن الله يقدّر من يُداوم على الطاعات حتى في لحظات الانتظار.

وأكد الجندي أن معرفة العبد بهذا الموقف تعطيه مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وتوضح أن الاجتهاد في الطاعات ليس مجرد فعل شخصي، بل لحظة مباهة إلهية أمام الملائكة، وهو ما يعكس قيمة التفرد والاجتهاد في العبادة والنية الصادقة لله.

الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون انتظار الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لا إيثار في العبادات.. العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية

د. أسامة قابيل

عالم أزهري عن طلاق المشاهير: خطر يهدد استقرار البيوت المصرية

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة الاشتراط أن تكون العصمة في يدها؟.. الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد