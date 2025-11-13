خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله تعالى يرفع من مكانة عباده المجتهدين في الطاعات، ويُباهي بهم الملائكة في كل وقت يجتهدون فيه.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن أحاديث النبي ﷺ تتحدث عن مباهات الله بالعباد في مناسبات متعددة، مثل يوم عرفة، وليلة القدر، ويوم الجمعة، وقيام الليل، وحتى انتظار الصلاة، مشيرًا إلى أن كل عبادة يؤديها العبد بإخلاص وتفرد تكون سببًا لمباهات الله به أمام الملائكة.

وأضاف أن من بين هذه الأمثلة، الأعرابي الذي يصلي وحده في الصحراء وقت الصلاة، أو الشخص الذي يمتنع عن معصية أو إغراء، أو من يحافظ على قيام الليل، فكل هؤلاء يباهي بهم الله تعالى أمام الملائكة لحرصهم على الطاعة والاجتهاد في القربات.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى موقف من السنة، حينما أخبر النبي ﷺ عن جماعة من الصحابة الذين جلسوا في المسجد بعد صلاة المغرب منتظرين الصلاة التالية، فقال لهم: «الله يباهي بكم الملائكة»، موضحًا أن هذا الحديث يعكس فضل المثابرة والاجتهاد، وأن الله يقدّر من يُداوم على الطاعات حتى في لحظات الانتظار.

وأكد الجندي أن معرفة العبد بهذا الموقف تعطيه مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وتوضح أن الاجتهاد في الطاعات ليس مجرد فعل شخصي، بل لحظة مباهة إلهية أمام الملائكة، وهو ما يعكس قيمة التفرد والاجتهاد في العبادة والنية الصادقة لله.