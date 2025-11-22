قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
ديني

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

خالدالجندي
خالدالجندي
عبد الرحمن محمد

في حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، تحدث الشيخ خالد الجندي عن أهمية إعادة إحياء منهج التدبر في قراءة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الاكتفاء بالترتيل لا يحقق الغاية المنشودة ما لم يصاحبه وعي عميق بمقاصد النص ورسائل الوحي. 

ولفت إلى أن المسلم مطالب بأن يقف عند معاني القرآن، خاصة في القصص التي حملها الوحي باعتبارها رسائل هادفة وليست مجرد سرد تاريخي.

وأوضح الجندي أن العلماء على مر الأزمنة تناولوا ما يعرف بالرمزية في القصص القرآني، إذ إن كل قصة تحمل دلالة محورية تُعين القارئ على الفهم الصحيح. 

وأكد أن تجاهل هذه الرموز قد يؤدي إلى تعامل سطحي مع النص، مما يفوّت الكثير من الإشارات العميقة التي أرادها الله لعباده.

وأشار إلى أن دراسته لعلم التفسير في كلية أصول الدين كشفت له مدى عمق هذا العلم وصعوبته، إذ كان بعض الطلاب يواجهون صعوبة في استيعاب مهارات الاستنباط اللازمة لفهم معاني القصص القرآني، مما يعكس قيمة هذا العلم وضرورة الاهتمام به.

وبيّن الجندي أن الأمة اليوم بحاجة إلى العودة للاستمتاع بالمعاني الراقية التي يحملها القصص القرآني، معلنًا أنه سيبدأ في طرح سلسلة من الشروح حول قصة سيدنا آدم وما تتضمنه من رموز ودروس، على أن يتواصل الحديث في حلقات لاحقة لإتاحة فرصة للتأمل والتعمق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوله تعالى: «نحن نقص عليك أحسن القصص» يحمل دعوة واضحة لإعادة النظر في طريقة تعامل المسلمين مع القصص القرآني، لما يحتويه من معانٍ متجددة ورسائل مستمرة تحتاج إلى إحياء وإدراك واعٍ لتحقيق مقاصد البيان الإلهي.

