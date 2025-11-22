خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

في حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، تحدث الشيخ خالد الجندي عن أهمية إعادة إحياء منهج التدبر في قراءة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الاكتفاء بالترتيل لا يحقق الغاية المنشودة ما لم يصاحبه وعي عميق بمقاصد النص ورسائل الوحي.

ولفت إلى أن المسلم مطالب بأن يقف عند معاني القرآن، خاصة في القصص التي حملها الوحي باعتبارها رسائل هادفة وليست مجرد سرد تاريخي.

وأوضح الجندي أن العلماء على مر الأزمنة تناولوا ما يعرف بالرمزية في القصص القرآني، إذ إن كل قصة تحمل دلالة محورية تُعين القارئ على الفهم الصحيح.

وأكد أن تجاهل هذه الرموز قد يؤدي إلى تعامل سطحي مع النص، مما يفوّت الكثير من الإشارات العميقة التي أرادها الله لعباده.

وأشار إلى أن دراسته لعلم التفسير في كلية أصول الدين كشفت له مدى عمق هذا العلم وصعوبته، إذ كان بعض الطلاب يواجهون صعوبة في استيعاب مهارات الاستنباط اللازمة لفهم معاني القصص القرآني، مما يعكس قيمة هذا العلم وضرورة الاهتمام به.

وبيّن الجندي أن الأمة اليوم بحاجة إلى العودة للاستمتاع بالمعاني الراقية التي يحملها القصص القرآني، معلنًا أنه سيبدأ في طرح سلسلة من الشروح حول قصة سيدنا آدم وما تتضمنه من رموز ودروس، على أن يتواصل الحديث في حلقات لاحقة لإتاحة فرصة للتأمل والتعمق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوله تعالى: «نحن نقص عليك أحسن القصص» يحمل دعوة واضحة لإعادة النظر في طريقة تعامل المسلمين مع القصص القرآني، لما يحتويه من معانٍ متجددة ورسائل مستمرة تحتاج إلى إحياء وإدراك واعٍ لتحقيق مقاصد البيان الإلهي.