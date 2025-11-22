قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: الصبر خُلقٌ رفيع لا ينبع إلا من قلب رحيم.. ويمحو الذنوب ويهدي القلوب

إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، انه مع قيمة الصبر وهى قيمةٍ لا تتأتى إلا من قلبٍ رحيم ، والصبر قيمة عالية أمرنا الله بها ورسوله قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} وقال تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} وقال تعالى: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} أمرٌ بالصبر، ومدحٌ للصبر.

واستشهد جمعة، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال :  قال رسول ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» كيف هذا؟ «إن أصابته سراء» -شيء يسر الخاطر- « شكر » -شكر ربه، وحمد ربه- « فكان خيرًا له ،وإن أصابته ضراء » -يعني نزلت به مصيبة أو كارثة- « صبر فكان خيرًا له» أخرجه مسلم.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم» دين دعوة، دين خُلطة، دين اجتماعي، أنت مؤمن وتريد أن تعزل نفسك عن نفسك، وأن تكفي خيرك شرك هذا شئ جيد ، ولكن أحسن منك هو من يصبر على الناس، ويخدم الناس، والناس لا تُقدِّر له هذا، لكنه يستمر في العطاء وهكذا؛ فالصبر مهم.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن أبيها المبارك أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من مصيبةٍ يصاب بها المسلم إلا كفر بها ربنا عنه حتى الشوكة يُشاكها» يعني وأنت في الطريق فدخلت في قدمك شوكة ؛هذه الشوكة إذا صبرت عليها، وعلى ألمها تاخد أجر.
والنبي ﷺ نهانا أن نسأل الصبر إلا إذا نزلت المصيبة؛ فقد سمع أحدهم وهو يدعو "اللهم أنزل عليَّ الصبر"؛ فقال: «سألت الله البلاء» إذا نزل البلاء فاسأله الصبر، وإذا لم ينزل البلاء فاسأله أن يصرف عنا السوء بما شاء، وكيف شاء.

وللصبر فوائده عظيمة فيه ضبطٌ للنفس عن مساوئ الأخلاق، والرعونة، والطيش، وفيه تسليم ورضا لله سبحانه وتعالى؛ ولذلك فهو يهدي القلب ولا يكون إلا من قلبٍ رحيم.

الصبر قيمة عالية أمرنا الله بها ورسوله واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد