أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
ديني

4 أمور لو اجتمعت في عملك اليومي كنت من أهل الجنة.. واظب عليها

إيمان طلعت

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أربعة أمور لو اجتمعت في عمل الإنسان اليومي كان من أهل الجنة إن شاء الله.

وقالت الإفتاء في بيانها 4 أمور لو اجتمعت في عملك اليومي كنت من أهل الجنة، هي: الصيام، واتِّباع الجنازة، والصدقة، وعيادة المريض، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صائِمًا؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن تَبِعَ مِنْكُمُ اليومَ جِنازَةً؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن أطْعَمَ مِنكُمُ اليومَ مِسْكِينًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن عادَ مِنْكُمُ اليومَ مَرِيضًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئٍ إلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

وكشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خُلق سيئ قد يمنعك من دخول الجنة وحذر منه الإسلام.

وقال أحمد ممدوح، في برنامج "من القلب للقلب" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إن هناك خصلة سيئة حذر منها الإسلام والقرآن والسنة، وقد تكون مانعة بين الإنسان وبين دخول الجنة.

وأضاف أمين الفتوى، أن هذه الخصلة هي الكبر، والكبر هذا هو أول معصية عُصي الله بها ، حيث تكبر إبليس على أن يسجد لسيدنا آدم.

وأشار إلى أن الكبر ورد تعريفه في الحديث الشريف بأنه "بطر الحق وغمط الناس" وبطر الحق هو معرفة الحق ثم إنكاره، وعدم الاعتراف بالخطأ، واستخدام حيل الدفاع عن النفس بالتبرير لهذا الخطأ.

الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من رب العالمين، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، وليس هناك ليلة يستحب فيها الدعاء والقيام من ليلة النصف من رمضان، تلك الليلة التي تجعل الشهر المبارك شطرين، وهي الليلة التي تنتصف بها أيام المغفرة.

كما أن الدعاء وقت السحر مستجاب وكذلك الاستغفار، ودعاء مستحب وقت السحر مستجاب لأن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه ، كما في قوله تعالى " (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)،لذلك نصح العلماء بالمواظبة على الدعاء والاستغفار في هذا التوقيت، دعاء مستحب في السحور يفضل أن يكون خلال صلاة قيام الليل.

ويقول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية السابق، إن وقت قيام الليل يستحب أن يكون بعد منتصف الليل.

وأضاف، أنه يجوزصلاة قيام الليل قبل منتصف الليل فالحكم على الاستحباب بعد منتصف الليل، أما الجواز فيجوز من بعد صلاة العشاء أداء صلاة قيام الليل.

