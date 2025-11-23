قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
ديني

خصوصية فريدة.. خالد الجندي: القصص القرآني تكشف ما لا يراه البشر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قول الله تعالى: «نحن نقص عليك أحسن القصص» يحمل دلالات متعددة، موضحاً أن القرآن هو "أحسن القصص" من حيث نظامه، وهدفه، وغايته، وحكمته، وصدقه، ومن حيث كونه كلام الله المحيط بكل شيء علماً.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن القصص القرآني يتميز بخصوصية ليست موجودة في أي قصة بشرية، لأن البشر –مهما حاولوا– لا يستطيعون النفاذ إلى عقول أبطال الروايات أو معرفة ما كان يدور في دواخلهم عند اتخاذ قراراتهم. 

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن أسرار البشر لا يعرفها أحد، حتى بين الإخوة من أم واحدة وأب واحد، فقرار شخص واحد قد يحمل داخله دوافع لا يعلمها القريب قبل البعيد، وهذا يؤكد أن الإنسان "أسرار وألغاز لا نهاية لها".

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القصة حين يرويها الله تعالى تختلف تماماً، لأن الله هو الذي خلق الإنسان، وقال عن نفسه: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»، ومن ثم فإن القصص القرآني وحده القادر على النفاذ إلى أعماق نفوس أبطال الأحداث وكشف مشاعرهم ودواخلهم.

خالد الجندي: لهذا كانت قصص القرآن أحسن القصص

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقوله تعالى: «وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا»، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مؤلف في الدنيا أن ينقل حالة الفؤاد من الداخل، أو يشرح إن كان ممتلئاً أم فارغاً، إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما حدث مع سيدنا يعقوب عندما قال: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله»، وكيف نقل القرآن حالته النفسية لدرجة قوله: «وابيضّت عيناه من الحزن».

وتطرق الشيخ خالد الجندي أيضاً إلى المشهد القرآني الدقيق في قصة الوليد بن المغيرة، حيث كشف القرآن تفاصيل تفكيره وهو منفرد بنفسه، من لحظة التفكير والتقدير، إلى العبوس والبصر، ثم الإقبال والاستكبار، قائلاً: لا أحد يستطيع أن ينقل تلك "الخريطة النفسية" إلا الله سبحانه وتعالى.

وأشار كذلك إلى قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم»، مبيناً أن كلمة «خلوا» تكشف لقطة لا يراها أحد، لكن القرآن وحده يراها ويفضحها. وكذلك قوله تعالى: «وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين»، والذي يصوّرهم حتى في منازلهم أثناء الحديث مع زوجاتهم.

وأكد أن الحقيقة الجوهرية هي أن لا قصص في الدنيا يكشف دخائل النفس الإنسانية ويطلع على أسرار القلوب كما يفعل القصص القرآني، لأنه كلام الخالق العليم بذات الصدور.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص قصص القرآن أحسن القصص

