خالد الجندي: الستر والحياء أول درس سماوي تلقته البشرية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدلالات الرمزية في قصة آدم وحواء تكشف عن أول درس سماوي تلقّته البشرية بعد الهبوط من الجنة، وهو ستر العورة وربط الحياء بالإيمان، مشيراً إلى أن هذا المعنى يتكرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم للتنبيه والتحذير.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير»، ثم يحذّر في الآية التالية: «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما»، مؤكداً أن رفع الحياء كان أول عقوبة للإنسان حين اتبع غواية الشيطان.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن قوله تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» يعيد التأكيد على أن قضية الستر واللباس ليست مجرد مظهر، بل مبدأ إيماني ثابت.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الرمز نفسه عاد في قصة ابني آدم، كما ورد في سورة المائدة، عندما بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليُري أحدهما كيف يواري سَوْءَة أخيه، لافتاً إلى أن النص القرآني لم يستخدم كلمة "جثة" أو "جسد"، وإنما ركّز على السوأة، في إشارة إلى معنى الستر.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الغراب لم يُبعث ليعلّم الإنسان الدفن فقط، وإنما ليعلّمه معنى الستر، وهو ما اعترف به الابن قائلاً: «يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي»، فأصبح من النادمين.

وأكد الشيخ خالد الجندي على أن الرمزية في قصة آدم واضحة: "استروا عوراتكم تأمنوا غضب ربكم، فالحياء شعبة من الإيمان، وإن لم تستحِ فاصنع ما شئت".