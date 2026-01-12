الدردير: ليالي سقوط الكبار

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي خروج الزمالك من كأس عاصمة مصر و هزيمة ريال مدريد أمام برشلونة .

و كتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: ليالي سقوط الكبار.

وتقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بالهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

كما خسر فريق الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما “الأحد” على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز أحمد خالد في إحراز هدف تقدم زد في شباك الزمالك في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.