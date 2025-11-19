قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الشيخ خالد الجندي يحذر من أخطر صور الشرك الخفي ونسب النعم إلى النفس

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

تناول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان حوار الأجيال من برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة dmc اليوم الأربعاء، توضيحًا مفصلًا لأنواع الكفر التي يجب على المسلمين إدراكها وفهمها للتمييز بين المعتقدات الباطلة وكيفية التعامل معها في ضوء تعاليم الإسلام.

وبدأ الجندي حديثه بالإشارة إلى أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، موضحًا أن النوع الأول هو كفر الإنكار، وفيه ينكر الإنسان وجود الله سبحانه وتعالى بشكل كامل، فيصبح منكرًا للخالق ولا يعترف بإله أصلًا، وهو حال الملحد الذي يجحد وجود الرب عز وجل.

 أما النوع الثاني فهو كفر الشرك، حيث يقر الإنسان بوجود الله ولكنه يجعل له شريكًا في الخلق أو العبادة، مثل من يزعم أن لله ولدًا أو زوجة أو ندًا، فيقع في الشرك لأنه لم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.

وانتقل الجندي للحديث عن النوع الثالث وهو كفر العناد، موضحًا أنه يتمثل في اعتراف الإنسان بوجود الله مع رفضه الامتثال لأمره رغم إدراكه للحق، قائلًا إن هذا النوع مثّله إبليس الذي لم ينكر وجود الله ولم يشرك به، لكنه امتنع عن السجود تكبرًا واستعلاءً.

 وأوضح أن هذا اللون من الكفر يعبر عن تمرد وعناد شديدين رغم المعرفة واليقين.

وضرب الشيخ مثالًا لذلك بصاحب الجنتين في سورة الكهف، مبينًا أنه كان يقول ربي اعترافًا منه بوجود الله، ولكنه في الوقت نفسه أشرك حين نسب الفضل إلى نفسه وكرر أنا، معتبرًا أنه السبب فيما ناله من نعم، فكان بذلك شريكًا لنفسه مع الله في النعمة، وهو ما عدّه الشيخ من أخطر صور الشرك الخفي الذي قد يقع فيه كثير من الناس دون أن يشعروا.

واختتم الجندي حديثه محذرًا من خطورة نسبة الفضل للنفس، مؤكدًا أن النعم كلها من الله وحده، وأن استحضار هذا المعنى يورث الإنسان بركة في حياته ويمنع عنه الغرور والبطر، داعيًا الجميع إلى ضرورة شكر الله على نعمه وعدم إرجاعها لجهد الإنسان وحده.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

