شيخ الأزهر يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث دعم مبادرات بيت الزكاة والصدقات

شهد مقر مشيخة الأزهر الشريف اليوم الأربعاء لقاءً جمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، حيث عبّر المحافظ في بداية اللقاء عن تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر، موجّهًا شكره لجهوده الدائمة في دعم أبناء المحافظة، وداعيًا بأن يديم الله عليه الصحة وأن يحفظه لمصر وللأمة العربية والإسلامية.

وخلال اللقاء تناول المحافظ دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، باعتباره قيمة وطنية ودينية ذات أثر كبير، مشيرًا إلى إسهاماته الواضحة في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في جنوب سيناء عبر بيت الزكاة والصدقات.

وجرى استعراض ما قدمته حملة دفء وطمأنينة التي يعمل من خلالها البيت على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية داخل مدن وقرى المحافظة.

وتطرّق المحافظ إلى حجم المساعدات التي وصلت إلى المناطق الجبلية والقرى البدوية والأودية، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية والألحفة والبطاطين للأسر الأولى بالرعاية، وتسليم أجهزة تابلت تعليمي لطالبتين كفيفتين من المتفوقات دعما لاستمرارهما الدراسي، فضلًا عن تقديم الدعم النقدي الشهري لعدد من الأسر الفقيرة، وتوفير ماكينات خياطة للأمهات المعيلات بهدف تمكينهن اقتصاديًا، إلى جانب التكفل بالعلاج الكامل لعدد من المرضى غير القادرين.

وأكد اللواء خالد مبارك أن هذه الأنشطة تجسّد بوضوح الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف من خلال بيت الزكاة والصدقات، مشيرًا إلى أنها تأتي متوافقة مع توجيهات القيادة السياسية الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة لأهالي سيناء في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء عن تطلعه إلى استمرار التعاون وتعزيزه بين المحافظة والأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات، بما يسهم في زيادة المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي في مختلف مناطق المحافظة.