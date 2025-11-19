قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
ديني

شيخ الأزهر يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث دعم مبادرات بيت الزكاة والصدقات

شيخ الأزهر خلال استقبال محافظ جنوب سيناء
شيخ الأزهر خلال استقبال محافظ جنوب سيناء
عبد الرحمن محمد

شهد مقر مشيخة الأزهر الشريف اليوم الأربعاء لقاءً جمع فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، حيث عبّر المحافظ في بداية اللقاء عن تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر، موجّهًا شكره لجهوده الدائمة في دعم أبناء المحافظة، وداعيًا بأن يديم الله عليه الصحة وأن يحفظه لمصر وللأمة العربية والإسلامية.

وخلال اللقاء تناول المحافظ دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، باعتباره قيمة وطنية ودينية ذات أثر كبير، مشيرًا إلى إسهاماته الواضحة في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في جنوب سيناء عبر بيت الزكاة والصدقات. 

وجرى استعراض ما قدمته حملة دفء وطمأنينة التي يعمل من خلالها البيت على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية داخل مدن وقرى المحافظة.

وتطرّق المحافظ إلى حجم المساعدات التي وصلت إلى المناطق الجبلية والقرى البدوية والأودية، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية والألحفة والبطاطين للأسر الأولى بالرعاية، وتسليم أجهزة تابلت تعليمي لطالبتين كفيفتين من المتفوقات دعما لاستمرارهما الدراسي، فضلًا عن تقديم الدعم النقدي الشهري لعدد من الأسر الفقيرة، وتوفير ماكينات خياطة للأمهات المعيلات بهدف تمكينهن اقتصاديًا، إلى جانب التكفل بالعلاج الكامل لعدد من المرضى غير القادرين.

وأكد اللواء خالد مبارك أن هذه الأنشطة تجسّد بوضوح الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف من خلال بيت الزكاة والصدقات، مشيرًا إلى أنها تأتي متوافقة مع توجيهات القيادة السياسية الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة لأهالي سيناء في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء عن تطلعه إلى استمرار التعاون وتعزيزه بين المحافظة والأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات، بما يسهم في زيادة المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي في مختلف مناطق المحافظة.

بيت الزكاة والصدقات جنوب سيناء شيخ الأزهر الإمام الأكبر مبادرات بيت الزكاة حملة دفء وطمأنينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد