يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن ملامح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا انتهاء الليلة الثالثة من ليالي «الطوالح البيضاء» ضمن أربعينية الشتاء شديدة البرودة، والتي شهدت تكوّن صقيع خفيف في بعض المناطق، خاصة الظهير الصحراوي وأجزاء من وسط الدلتا. ورغم الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، أوضح أنه لا توجد توقعات بحدوث صقيع خلال الليالي المقبلة.

وأوضح فهيم، في تصريحات له، أن التوقعات تشير إلى طقس دافئ نسبيًا على المناطق الشمالية، يميل إلى الحرارة وقد يصل إلى الحار على جنوب البلاد، في تقلبات جوية سريعة وصفها خبراء الأرصاد بـ«غير المعتادة».

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن البلاد ستشهد عودة أجواء صيفية نهار الخميس المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 29 درجة مئوية، يعقبها انخفاض حاد نهار الجمعة، بالتزامن مع بداية «طوبة»، حيث تسجل الحرارة نحو 16 درجة مئوية، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

وأكد فهيم أن هذا التباين الكبير في درجات الحرارة يمثل تحديًا حقيقيًا لمختلف الزراعات، وقد ينعكس سلبًا على المحاصيل إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

ومن جانبها ، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة خلال الأيام المقبلة والتى تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية .

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة تظهر بكثافه فى الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر وتعمل على انخفاض مستوي الرؤية على الطرق .

يأتي ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة والذى يشهد فرص لتكون الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وننشر توقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



* القاهرة 21 11

* العاصمة الإدارية 20 09

* 6 أكتوبر 20 09

* بنهــــا 21 11

* دمنهور 21 10

* وادى النطرون 20 11

* كفر الشيخ 19 10

* بلطيم 18 10

* المنصورة 21 11

* الزقازيق 21 11

* شبين الكوم 20 10

* طنطا 19 10

* دمياط 18 11

* بورسعيد 18 12

* الإسماعيلية 22 10

* السويس 21 12

* العريش 21 09

* رفح 20 10

* رأس سدر 23 08

* نخل 20 06

* كاترين 18 04

* الطور 24 11

* طابا 23 08

* شرم الشيخ 26 17

* الغردقة 24 14

* الإسكندرية 21 11

* العلمين 20 10

* مطروح 22 10

* السلوم 23 09

* سيوة 20 06

* رأس غارب 24 13

* سفاجا 24 14

* مرسى علم 26 15

* شلاتين 27 17

* حلايب 25 18

* أبو رماد 26 14

* مرسى حميرة 25 15

* أبــــــرق 27 14

* جبل علبة 26 14

* رأس حدربة 25 16

* الفيوم 20 06

* بنى سويف 20 06

* المنيا 21 05

* أسيوط 21 05

* سوهاج 23 07

* قنا 25 09

* الأقصر 26 08

* أسوان 28 11

* الوادى الجديد 24 04