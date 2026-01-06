قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5965 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 47720 جنيهًا، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب المتداولة بالسوق المحلية بدون احتساب المصنعية.

عيار 22 سجل 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 212035 جنيهًا للبيع و211325 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47720 جنيهًا للبيع و47560 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4445.50 دولار.

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، سعر 6815 جنيهًا للبيع مقابل 6795 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6250 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 5965 جنيهًا للبيع و5945 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5115 جنيهًا للبيع و5095 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل تداولًا، فقد سجل عيار 14 سعر 3975 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3410 جنيهات للبيع و3395 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 47720 جنيهًا للبيع مقابل 47560 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة في السوق المحلية 212035 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي سجلت فيه الأونصة عالميًا 4445.50 دولار.

