بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل البيتزا فى المنزل.

طريقة عمل البيتزا

مكونات البيتزا

3 كوب من الدقيق المنخول.

قطعة صغيرة من الخميرة بحجم عين الجمل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيره لبن بودرة

معلقة توم بودرة

معلقة بصل بودرة

ومعلقة زعتر

كوباية زبادي

ثلث كوب من الماء.

أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل

نخلط الخميرة والسكر مع الماء الدافئ لمدة 3 دقائق، حتى نتأكد من أن الخميرة سليمة، ومن ثم نضمن أن العجينة ستخمر بنجاح.

يتم خلط باقي المكونات معا، ثم نضيف خليط الخميرة بعد أن يرتفع إلى خليط الملح.

نقوم بعجن المكونات لعدة دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة، وفي حالة وجدنا العجبنة ثقيلة يمكن اضافة القليل من الماء الساخن.

نحضر طبق عميق وندهنه بالزيت ونضع به العجينة مع التغطية جيدا ونضعها في مكان دافئ.

بعد أن تخمر العجينة يتم فردها، ووضع الحشو المفضل عليها بعد وضعها داخل صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.