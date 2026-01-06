رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نرحب بكل نقد تجاه الحكومة وتجاه أدائها طالما في إطار المصلحة العامة ونقد لأداء، وليس نقد أشخاص بهدف التجريح.

وقال مصطفى مدبوبي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية، أن أي مسئول سياسي عليه أن يعلم أنه موضع نقد، وكفائته موضع نقد، وهذا شيء طبيعي وهناك أحيانا بعض الشكاوي من الوزراء تجاه النقد الذي يتلقوه وأؤكد لهم انها ضريبة العمل العام.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه أحيانا هناك غياب لمعرفة حقيقة الموضوع الذي يتم الحديث عنه، وهناك نقد وهجوم بناءا على معطيات غير صحيحة ومعلومات ناقصة، فنحن أحرص إلى ما يكون للحديث عن حلول .