رئيس الوزراء يكشف عن خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجس الوزراء، أن حققنا أرقام جيدة في قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه تجاوزنا 19 مليون سائح بزيادة 21% عن العام الماضي خاصة وأن العام السابق شهد أرقامًا تزيد عن 15 مليون سائح.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بجهدها مع القطاع الخاص، سيكون هناك زيادة في أعداد السائحين، ويحدث ذلك نتيجة جهد وخلق مقاصد سياحية جديدة سواء مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير الذي جذب سياحة كبيرة ونوعية سائح لم تكن تأتي لمصر من قبل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه نعمل على تحسين الصورة الذهينة في السياحة إضافة إلى التأشيرات الإكترونية وتحسين حركة السائح عند وصوله للمطارات، ومشروع تطوير المطارات، الذي يعد جهد مجمع للوصول لـ 30 مليون سائح خلال الفترة القادمة.