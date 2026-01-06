الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

أثارت الفنانة إيمان العاصي تفاعلاً واسعًا على منصات السوشيال ميديا بعد أن نشرت عبر خاصية الستوري على إنستجرام تعليقًا قويًا وصادمًا عن الرجال، قالت فيه إن الرجالة “ماينفعش حد يثق فيهم أبدًا” وأنهم “خائنين وغدّارين”، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين رواد الإنترنت بين مؤيد ومعارض.



كثير من المتابعين اعتبروا تصريحاتها تعميمًا جارحًا تجاه الرجال، بينما البعض رأى أنها كانت ردّة فعل عاطفية أو تعبير عن إحباط معين.

وما زال اسمها يتكرر في تعليقات الجمهور بسبب هذا الجدل.



إطلالات إيمان العاصي وتصريحاتها تتصدر الترند



وتتصدر إيمان العاصي دائمًا التريند حيث إنها تحرص على نشر صور وإطلالات جذابة ولافتة على حساباتها، وقد أثارت صورها وهي تستمتع بإجازاتها بملابس البحر وإطلالات جريئة تفاعلاً كبيرًا بين الجمهور في وقت سابق، وكانت هذه الصور من بين الأكثر تداولًا علي السوشيال ميديا.

بالإضافة إلى ذلك، صورها في مناسبات فنية مثل مهرجان الجونة السينمائي بصحبة ابنتها أيضًا جذبت أنظار المتابعين وأصبحت حديث مواقع التريند الأسبوع الماضي.

إليكم صور إيمان العاصي