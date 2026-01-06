قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

في ظل البحث المستمر عن فقدان الوزن بطريقة صحية دون حرمان، أى ماكينة حرق الدهون، ويعتمد هذا النظام الغذائي الجديد على إعادة برمجة الجسم لرفع معدل الحرق الطبيعي، بدلًا من الاكتفاء بتقليل السعرات فقط، وهو ما يجعله من أكثر الأنظمة فعالية وانتشارًا مؤخرًا.

ما المقصود بنظام ريجيم بدون حرمان؟

الفكرة الأساسية لا تقوم على الجوع أو الحرمان، بل على تحفيز عملية الأيض التمثيل الغذائي ليعمل بكفاءة أعلى طوال اليوم، حتى في أوقات الراحة والنوم، وعندما يرتفع معدل الحرق، يبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة.

ركائز نظام الريجيم الحارق للدهون

قال الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا النظام يعتمد على عدة محاور أساسية، أثبتت الدراسات أنها ترفع معدل الحرق بشكل طبيعي وآمن:

1- البروتين أولًا
تناول البروتين في كل وجبة يُعد حجر الأساس في هذا الرجيم. البروتين يحتاج إلى طاقة أعلى للهضم، ما يزيد من الحرق، كما يساعد على بناء العضلات التي ترفع معدل الأيض. وتشمل المصادر: البيض، الدجاج، الأسماك، البقوليات، والزبادي اليوناني.

2- تقليل الكربوهيدرات المكررة
الخبز الأبيض، السكر، المعجنات والمشروبات الغازية تُبطئ الحرق وتخزن الدهون. استبدالها بكربوهيدرات معقدة مثل الشوفان، الأرز البني، والبطاطا الحلوة يساعد على ثبات مستوى السكر في الدم وتحفيز الحرق.

3- الدهون الصحية ليست عدوًا
على عكس الشائع، الدهون الصحية ضرورية لرفع الحرق. زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، وزيت جوز الهند تساعد الجسم على استخدام الدهون كمصدر طاقة بدلاً من تخزينها.

4- الماء عنصر أساسي
شرب الماء بانتظام يرفع معدل الحرق بنسبة ملحوظة. خبراء التغذية ينصحون بشرب كوب ماء فور الاستيقاظ، وقبل كل وجبة بنصف ساعة لتحفيز عملية الأيض وتقليل الشهية.

أطعمة تحوّل جسمك لماكينة حرق

 نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

هناك أطعمة تلعب دورًا مباشرًا في زيادة الحرق، أبرزها:

  • الفلفل الحار والزنجبيل لرفع حرارة الجسم
  • القرفة لتنظيم السكر في الدم
  • الشاي الأخضر والقهوة بدون سكر
  • الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير
  • وجبات صغيرة.. حرق مستمر
  • تقسيم الوجبات إلى 4 أو 5 وجبات صغيرة يوميًا يمنع تباطؤ الحرق، ويحافظ على نشاط الجسم طوال اليوم. الصيام الطويل العشوائي قد يعطي نتائج عكسية إذا لم يُطبق بشكل مدروس.

النوم والضغط العصبي

 نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

قلة النوم والتوتر من أكبر أعداء الحرق. النوم أقل من 6 ساعات يرفع هرمون الجوع ويُبطئ الأيض. لذلك يؤكد الخبراء أن النوم الجيد جزء لا يتجزأ من أي نظام ريجيم ناجح.

هل الرياضة ضرورية؟

النظام وحده قادر على تحسين الحرق، لكن إضافة تمارين بسيطة مثل المشي السريع أو تمارين المقاومة مرتين أسبوعيًا تضاعف النتائج وتحافظ على شد الجسم.

