جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحافة الإيطالية تشيد بالشراكة التعليمية غير المسبوقة مع مصر.. تفاصيل

ياسمين بدوي

شهدت الصحافة الإيطالية خلال الساعات الماضية موجة واسعة من التغطيات الإيجابية لاتفاقيات توقيع البروتوكولات بين مصر وإيطاليا لربط 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية بخمس أكاديميات تكنولوجية عليا إيطالية (ITS Academy).

ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية هذه الخطوة بأنها تحول استراتيجي في الشراكة التعليمية الاقتصادية بين البلدين، وليست مجرد فعاليات بروتوكولية عابرة.

وقد أجمعت التغطيات عبر مختلف وسائل الإعلام والصحافة الإيطالية على أن مصر أصبحت المنصة الأكبر خارج أوروبا لتطبيق النموذج الإيطالي في التعليم الفني، وأن التعاون بين البلدين انتقل من مستوى التفاهمات السياسية إلى تنفيذ هيكلي عملي داخل المدارس.

التوسع في تدريس اللغة الإيطالية بالمرحلة الإعدادية، والاتجاه لإنشاء مسارات ITS داخل مصر

ووفقًا  لأهم الصحف الإلكترونية الإيطالية، فقد ركزت جريدة Il Giornale على البعد الاستراتيجي للاتفاق، معتبرة أنه يتجاوز التعاون التقليدي ليؤسس داخل مصر منظومة تعليم فني باعتماد أوروبي، حيث أبرزت الصحيفة التوسع في تدريس اللغة الإيطالية بالمرحلة الإعدادية، والاتجاه لإنشاء مسارات ITS داخل مصر بالشراكة مع الشركات الإيطالية، بالإضافة إلى زيارة الوزير جوزيبي فالدتارا  للقاهرة كنقطة تحول في العلاقات التعليمية بين البلدين.

وبحسب ما ورد بصحيفة Il Sole 24 Ore – Scuola، فالاتفاق يعتبر "بداية إعداد تقنيي المستقبل" في مصر، مع تركيز كبير على قطاعات الشراكة ومن بينها الميكاترونيات، النقل المستدام، الكيمياء، النسيج، الصحة، الزراعة والغذاء، مشيرة إلى أن النموذج الإيطالي “4+2” سيُدمج داخل البنية التعليمية المصرية، باعتباره أحد أقوى نماذج التعليم التطبيقي في أوروبا.

وسلّطت وكالة AGI الضوء على حجم المشروع غير المسبوق، موضحة أن ربط 89 مدرسة بخمس ITS يجعل من الاتفاق أكبر تعاون تعليمي بين مصر وإيطاليا، مؤكدة أن الزيارة الرسمية للوزير جوزيبي فالدتارا حملت بعدًا اقتصاديًا وتنمويًا يهدف إلى إعداد كوادر فنية تلبي احتياجات السوق في البلدين.

وفي ذات السياق، قدم موقع Repubblica Finanza الحدث ضمن إطار سياسي موسع، معتبرًا أنه امتداد لمذكرة تفاهم 2024 وخطابات نوايا 2025 ضمن "خطة ماتّي"، حيث ركز الموقع على أن التعليم الفني أصبح أداة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية، وأن مصر شريك محوري في توسيع هذا النموذج خارج أوروبا.

كما ناقش الموقع المتخصص Orizzontescuola التحول من مرحلة “الحديث والتخطيط” إلى التنفيذ الفعلي داخل المدارس، حيث أبرز الموقع ربط المدارس المصرية بخبرات مباشرة من أكاديميات إيطالية، وتدريب المعلمين وتطوير المناهج.

وأشارت 9Colonne إلى أن مصر أصبحت أكبر منصة خارج أوروبا لتطبيق هذا النموذج، ما يمنح التعليم الفني الإيطالي بعدًا دوليًا مؤثرًا.

وطبقًا لما ركزت عليه وكالة  Agenzia Nova فإن التعاون يشمل تدريب كوادر تعليمية متقدمة، فضلًا عن إرسال دفعات من المعلمين المصريين للتدريب في إيطاليا، بالإضافة إلى تطور تعليم اللغة الإيطالية داخل المدارس المصرية.

وبحسب ما تناولته منصة Agenzia Giornalistica Opinione ، فإن الاتفاق يعتبر مشروعًا لإعداد الفنيين المصريين للمستقبل، موضحة أن الخبرات الإيطالية في ITS ستسهم في تكوين مهارات عملية عالية المستوى تستجيب لفرص العمل المتنامية محليًا ودوليًا.

ومن جهة أخرى، ركز موقع Resegone Online  Varese InLuce على البعد المؤسسي للزيارة، مشيرة إلى  لقاءات جوزيبي فالدتارا مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء المعنيين ، كما أولت اهتمامًا كبيرًا لدور معهد دون بوسكو في القاهرة باعتباره رمزًا للتعاون الثقافي والتقني.

في حين قدمت صحيفة AbruzzoLive قراءة معمقة تمزج بين الأبعاد التعليمية والمؤسسية والثقافية، حيث أبرزت التوسع في تدريس الإيطالية في المرحلة الإعدادية، واجتماعات الوزير الإيطالي جوزيبي فالدتارا رفيعة المستوى، وتصدير النموذج الإيطالي خارج أوروبا، بالإضافة إلى تكوين فرق عمل مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم المتطور.

مصر إيطاليا مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مدرسة

