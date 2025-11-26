هل تتغافل الزوجة أم تواجه؟.. ضوابط لحماية البيت واستقرار الأسرة

يثير سؤال التغافل عن أخطاء الزوج كثيرًا من الجدل بين الزوجات، خاصة عندما يكون الحفاظ على استقرار البيت هو الهم الأكبر؛ فهل يجوز للزوجة أن تتجاهل بعض التصرفات أم يعتبر ذلك تنازلًا يضر بالعلاقة؟، هذا ما أوضحه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن “التغافل الذكي” ليس ضعفًا، بل قد يكون منهجًا ناجحًا تلجأ إليه الزوجة الحكيمة للحفاظ على الأبناء وتجنب تفاقم الخلافات. ومع ذلك يشدد شلبي على أن التغافل لا يصلح في كل المواقف، وله ضوابط دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين الصبر والنصيحة، وبين حماية البيت وبين عدم السماح بتكرار الأخطاء.

مدى جواز التغافل عن تصرفات الزوج

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وجّهته إحدى المتابعات تُدعى هناء حول مدى جواز التغافل عن تصرفات الزوج التي لا ترضي الله، رغبةً في حماية الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة.

الأساليب الحكيمة

وأكد شلبي أن التغافل يعد من الأساليب الحكيمة التي تعتمدها الزوجات العاقلات، لأنه يمنع تفاقم الخلافات ويساعد على تهدئة الأجواء داخل البيت.

وأوضح أمين الفتوى خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس أن هناك فرقًا جوهريًا بين “الغفلة” و“التغافل”، فالغفلة، كما يقول، هي عدم الوعي بما يحدث والتساهل غير المحسوب، بينما التغافل هو موقف واعٍ ومدروس؛ إذ يدرك الإنسان الخطأ لكنه يختار عدم إثارته أو تصعيده، انتظارًا لتحسن الأوضاع أو رغبةً في تجنب مشكلات أكبر.

حماية الأسرة من الانهيار

وأكد شلبي أن التغافل قد يكون نافعًا في عدد من المواقف التي يمكن احتواؤها دون ضرر، خاصة إذا كان الهدف حماية الأسرة من الانهيار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الأسلوب ليس مناسبًا لكل المواقف، فهناك أمور لا يصح تجاهلها إذا كانت تُلحق ضررًا بالزوجة أو تهدد استقرار البيت.

الجمع بين التغافل والنصيحة الهادئة

وأشار إلى أهمية الجمع بين التغافل والنصيحة الهادئة في الوقت المناسب، مع الدعاء بالهداية والصبر، حتى تتبدل الأحوال إلى الأفضل.

واختتم بأن اتباع هذا النهج المتوازن يساعد الزوجة على الحفاظ على أسرتها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الذي تسعى إليه.