تصوير محتوى عفوي.. متولي يكشف كواليس أفكاره ومصادر إلهامه

كشف عمرو متولي، صانع المحتوى المتخصص في العلاقات الزوجية، أن طبيعة عمله اليومي لا تتيح له وقتاً طويلاً لتجهيز محتوى مسبق أو التخطيط لفيديوهات معقدة، موضحًا أن أغلب المقاطع التي يقدمها تُصور بشكل عفوي أثناء تنقلاته بين العمل والمنزل.

وأوضح خلال حواره ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الطريقة تمنح محتواه طابعاً واقعياً وتلقائياً يلقى قبولًا لدى المتابعين.

وأشار إلى أن أفكاره تنشأ غالباً من مواقف عابرة أو أحاديث في محيطه الاجتماعي والمهني، موضحًا أن العديد من الموضوعات التي يناقشها مستوحاة من تجارب أصدقائه، خصوصاً تلك المتعلقة بمشكلات الحياة الزوجية وتفاصيلها اليومية.

وأكد أن هذا التفاعل الإنساني هو ما يغذي محتواه ويمنحه طابعاً عملياً وقريباً من الواقع.